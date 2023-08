Ce a găsit un taximetrist din Botoșani în sacoșa uitată de un client în mașină. S-a speriat când a văzut ce era în ea

Constantin Ionescu, un taximetrist din Botoșani, a devenit subiectul unei povestiri impresionante după ce a găsit și a returnat o sumă uriașă de bani uitată în mașina sa.

Gestul de milioane făcut de un taximetrist din Botoșani

Într-o zi obișnuită din luna iulie a anului 2023, Constantin a fost luat prin surprindere când a descoperit o sacoșă de rafie în portbagaj, conținând aproximativ 40.000 de euro. Inițial, el a crezut că aceasta aparține unui pasager care și-a uitat în taxi plasa cu ciocolată.

ADVERTISEMENT

Momentul în care a realizat adevărata valoare a sacoșei a fost crucial. După ce și-a amintit de ea, Constantin a sunat imediat la dispecerat pentru a anunța găsirea și a revenit în zona în care a preluat pasagerul.

În cele din urmă, bătrânul proprietar a fost găsit cu lacrimi în ochi, iar Constantin i-a restituit banii în prezența a doi colegi taximetriști, pentru a se asigura de siguranța tranzacției.

ADVERTISEMENT

“Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate”, povestește taximetristul.

Aceasta nu a fost prima oară când . De-a lungul anilor, el a găsit diverse obiecte uitate în mașina sa, inclusiv telefoane. Cu toate acestea, onoarea și frica de Dumnezeu l-au condus mereu să caute proprietarii pentru a le returna bunurile pierdute.

ADVERTISEMENT

Constantin Ionescu, despre descoperirile sale

Cu modestie, Constantin a declarat că nu s-a gândit niciodată să păstreze ceva ce nu-i aparține și că, în ochii săi, păstrarea unor lucruri străine nu ar aduce nimic bun. “Ce să păstrez dacă nu e al meu lucrul? Eu mai mult pierd, mai merg și eu la Biserică, și soția merge, suntem totuși… nu se opresc lucrurile. Dacă ai oprit azi un lucru, mâine pierzi mai mult”, a mărturisit el.

a cucerit inimile multor oameni din comunitate și a adus elogii din partea clienților și colegilor săi. Un astfel de exemplu de integritate și onoare ar trebui să servească ca inspirație pentru toți și să reamintească că unele valori autentice rămân încă puternice în societatea de astăzi.

“Bani nu am mai găsit. Telefoane. Chiar după ce am dus banii, am avut o familie, veneau din pelerinaj și au uitat un telefon. Eu nu l-am văzut, că acum după ce coboară, eu mă uit.

ADVERTISEMENT

L-am pus acolo și am așteptat să sune. Am anunțat la dispecerat, avea parolă, nu puteam umbla la el. A sunat cineva până la urmă, era nevastă-sa și a spus ce telefon au”, explică Constantin Ionescu, citat de .