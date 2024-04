Ce a mai putut spune antrenorul lui CFR Cluj după 1-5 cu Farul: „Am fost slabi rău. Asta le-am zis la pauză”

CFR Cluj , în primul meci al etapei a 5-a din play-off-ul SuperLigii. Ardelenii au suferit a doua înfrângere consecutivă și au coborât până pe locul 4. Echipa finanțată de Neluțu Varga are cea mai slabă defensivă dintre primele 6 echipe ale campionatului.

Ce a spus Francisc Dican după Farul – CFR Cluj 1-5: „Am fost slabi rău”

după înfrângerea drastică suferită de CFR Cluj, scor 1-5 la Ovidiu cu Farul. În următoarea etapă, echipa antrenată de Francisc Dican și Ovidiu Hoban are derby în deplasare cu Universitatea Craiova.

Francisc Dican, antrenorul cu licență Pro de la CFR Cluj, a dezvăluit ce le-a spus jucătorilor la pauza meciului cu Farul. „Marinarii” conduceau cu 2-0 la intrarea la cabine. „Să fim onești și să recunoaștem superioritatea Farului.

Trebuie să-i felicităm pentru victorie. N-am existat în prima repriză. Am fost slabi rău. Per ansamblu nu am fost la nivelul la care trebuia să fim. A fost ocazia lui Bîrligea.

„Dacă vom continua în halul ăsta e greu să prindem cupele europene”

Le-am spus la pauză că mai rău decât atât nu putem să fim. Când ai ajuns la un nivel nu poți decât să urci. Am început bine a doua repriză, ne-am creat ocazii de gol, n-am reușit să înscriem. S-a întâmplat ce s-a întâmplat pe contraatac.

Dacă vom continua în halul ăsta e greu să prindem cupele europene. E greu dacă nu ne trezim și nu vom realiza la ce club suntem. Bagheta magică e doar muncă și iar muncă. Nu există o baghetă magică decât să muncești, să o iei de la capăt.

Nu, n-am vorbit cu Dan Petrescu. Ar fi avut o reacție pe măsură dacă Dan Petrescu ar fi primit 5 goluri”, a declarat Francisc Dican, la finalul meciului.

CFR Cluj, cea mai slabă apărare din play-off-ul SuperLigii

Înfrângerea cu Farul cântărește greu pentru CFR Cluj din toate punctele de vedere. Echipa finanțată de Neluțu Varga, cunoscută pentru stilul defensiv riguros, a ajuns să aibă cea mai slabă apărare din play-off-ul SuperLigii.

După 1-5 cu Farul, CFR Cluj a ajuns la 10 goluri primite în doar 5 meciuri, o medie de două goluri primite pe meci. Feroviarii au 7 goluri marcate în turul play-off-ului. Rapid o poate egala pe CFR Cluj, dacă o învinge pe FCSB pe Arena Națională.