Ce a pățit Armin Nicoară pe Muntele Athos. “Eu le-am spus că acelea sunt ispitele”

Ce a pățit Armin Nicoară pe Muntele Athos. Artistul a povestit că a avut parte de câteva peripeții, pe care le-a considerat ispite.

Armin Nicoară a mers pe cu tatăl și fratele lui. Dar cântărețul a avut parte și de ispite, după cum spune el. Acesta a mers pe jos 14 kilometri pentru a ajunge la Mănăstirea Sfânta Ana.

Grupul alături de care se afla cântărețul a decis să meargă și la această mănăstire, dar drumul nu a fost deloc ușor. Încă de la început au fost niște dificultăți și mulți dintre cei prezenți au vrut să renunțe.

Era vorba, de fapt, despre niște ispite pentru ca oamenii să nu mai ajungă la acel loc sfânt. Armin Nicoară le-a spus celorlalți pelerini că nu ar trebui să renunțe, el știind deja drumul.

„Se spune că cine vrea să facă copii, e bine să se roage la Sf. Ana. Acum, noi tot grupul ne-am dorit să ajungem aici și uite că nu e ușor, chiar deloc. Mai la început de drum chiar au fost niște dificultăți și unii au vrut să renunțe.

Eu le-am spus că acelea sunt ispitele. Eu am mai fost o dată, știu despre ce e vorba și eu am trecut peste și este bine", a mai precizat Armin, pentru

Armin Nicoară s-a rătăcit la Muntele Athos

Dar acestea nu au fostr adevăratele , ci faptul că s-a pierdut de grup. Artistul a povestit că drumul spre Mănăstirea Sfânta Ana este infernal de greu.

Pe lângă faptul că el și restul pelerinilor au trebuit să meargă pe jos 14 kilometri, au trebuit să mai înfrunte și ploaia. Prin pădurea de lângă ar fi și animale periculoase, cum ar fi șacali sau coioți.

“A fost totul ok până, dar problema este că ne-am rătăcit. Drumul este infernal de greu, am mers 14 kilometri. Până acum a plouat și abia acum a dat soarele și doar am urcat pe munte, printre pietre.

Trebuie să mergem la Schitul Sf. Ana, până acolo nu este drum de mașină și trebuie să mergem pe jos. Drumul nu este deloc ușor, toată lumea este fericită. Din câte am auzit, prin pădure sunt coioți, șacali. A plouat un pic și drumul nu este deloc ușor”, a explicat Armin Nicoară.