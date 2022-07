Ce a pățit artista Mihaela Staicu după ce a dezvăluit că s-a iubit cu Vali Vijelie: “Soția lui să stea liniștită!”

Sar scântei în lumea artiștilor, după ce Mihaela Staicu a făcut declarații uluitoare în urmă cu câteva zile. Artista susține că, în adolescență, ea și Vali Vijelie au fost protagoniștii unei povești de dragoste cu năbădăi. Declarațiile nu i-au picat deloc bine soției acestuia, care o acuză pe artistă că a avut relații cu mai mulți bărbați căsătoriți. „Regina muzicii lăutărești” se apără și, în exclusivitate pentru FANATIK, a mărturisit ce a împins-o să facă publice aceste informații.

Mihaela Staicu răspunde acuzațiilor aduse de soția lui Vali Vijelie

În urmă cu câteva zile, Mihaela Staicu a făcut o dezvăluire neașteptată. Mai exact, în cadrul emisiunii Sub Lupa, prezentată de Vasilica Tătaru, artista și-a deschis sufletul și a spus despre Vali Vijelie că a fost primul bărbat din viața ei.

S-ar fi cunoscut într-un local, unde amândoi veniseră să cânte, pe vremea când solista de muzică lăutărească avea numai 14 ani. Manelistul s-ar fi îndrăgostit atât de tare de ea, încât ar fi pus la cale un plan demn de scenariul unui film.

„M-a furat de pe stradă! A vorbit cu un prieten de-ai lui, a pus totul la cale, m-a urmărit la colțul blocului și m-a furat! Am plâns, tata era plecat în străinătate, când a auzit mama i s-a strâmbat gura!”, a povestit artista.

Mai departe, Mihaela Staicu a susținut că Vali Vijelie a dus-o în casa lui din comuna Darvari, acolo unde au locuit împreună timp de doi ani.

La auzul declarațiilor, Carmen, soția lui Vali Vijelie, a luat foc. și că, la momentul când ea susține că a locuit împreună cu artistul, acesta stătea, de fapt, cu o altă femeie, Mioara, cea care i-a dăruit și primul copil.

Mihaela Staicu, fosta iubită a lui Vali Vijelie: „Am viața mea! Soția lui să stea liniștită!”

Pentru FANATIK, Mihaela Staicu a făcut noi dezvăluiri. Sub nicio formă nu se dezice de ceea ce a declarat anterior, dar susține că intenția ei nu a fost să-i tulbure liniștea familiei lui Vali Vijelie. Artista, care a fost căsătorită cu acordeonistul Ionel de la Giurgiu, a susținut că a fost luată prin surprindere în momentul în care a făcut dezvăluirile cu pricina.

„M-au luat prin surprindere. M-au întrebat chestia asta, face parte din trecutul meu… Eu nu am vrut să fac public, m-am fofilat, nu am vrut să vorbesc. Este trecutul meu și nu îmi pare rău de ce mi s-a întâmplat. Soția lui s-a iritat, nu înțeleg de ce. A început să abereze, chiar nu vreau să mai vorbesc de acest subiect…”, a declarat Mihaela Staicu pentru FANATIK.

Pe de altă parte, susține că este posibil ca soția lui Vali Vijelie să fie deranjată de escapadele partenerului său, dar asta nu o face pe ea vinovată. Mihaela Staicu a recunoscut că, în prezent, există cineva în viața ei cu care se înțelege foarte bine. Spune că a trecut peste povestea cu Vali Vijelie și chiar ar fi dispusă să facă o piesă împreună.

„Poate ea, săraca, are probleme. Vali e artist, mai sare gardul, că așa sunt bărbații… Să stea liniștită, eu nu vreau nimic! Eu am viața mea. Sunt fericită la momentul acesta, am pe cineva, sunt cu muzica mea, am un nou proiect.

A fost o poveste frumoasă acum 30 de ani. Bineînțeles că ne întâlnim la evenimente (n.r. despre Vali Vijelie), suntem colegi. Sunt dispusă chiar să fac o melodie cu el, nu mă deranjează. Actualul meu iubit nu are nimic împotrivă. Suntem oameni civilizați, oameni moderni…”, ne-a mai spus Mihaela Staicu.

„Nu pot să-mi neg trecutul. Iubitul meu chiar e fan Vali Vijelie”

Mihaela Staicu este împăcată cu trecutul său, mai mult, a mărturisit că iubitul său este fanul lui Vijelie. Despre actualul său partener, cântăreața are numai cuvinte de laudă. Susține că se înțeleg de minune și au fost deja în două vacanțe anul acesta.

„Nu am vorbit nimic urât de el (n.r. Vali Vjelie), dar nu pot să îmi neg trecutul. Face parte din viața mea. Iubitul meu chiar e fan Vali Vijelie. Nu are nimic împotrivă, ce a fost a fost. Noi suntem bine, am mers în vacanță, am fost în Dubai, în Zanzibar anul acesta…”, a dezvăluit Mihaela Staicu, pentru FANATIK.

Au fost sau nu Vali Vijelie și Mihaela Staicu amanți? Artistul, dat de gol de apropiați

Atunci când a reacționat la declarațiile făcute de Mihaela Staicu, soția lui Vali Vijelie a susținut și că artista a avut o aventură cu soțul său fără să țină cont de faptul că acesta este însurat și are copii acasă.

„Era căsătorită cu domnul acela de la Giurgiu, iar ea trăia cu soțul meu. Soțul ei, până la urmă, s-a despărțit de ea pentru că aflat. Vali era căsătorit cu mine, știa foarte bine asta și că avem și doi copii, și cu toate acestea, nu a împiedicat-o absolut nimic să trăiască cu el”, a declarat Carmen pentru sursa citată anterior.

De altfel, în perioada 2011-2014, în presă au apărut mai multe articole care afirmau că între cei doi artiști există o legătură strânsă. De iubirea lor nu ar fi știut doar soția, ci și colegii de breaslă și vecinii artistului. Există declarații ale unui apropiat care susținea că, în aceeași perioadă în care Vali Vijelie era cu Ionela, amanta celebră pentru care a și lansat melodia Să iubești două femei, cântărețul nu putea renunța nici la Mihaela.

„E de foarte mulţi ani cu fata asta. Are 38 de ani, doi copii, dintr-o relaţie mai veche cu acordeonistul Ionică de la Giurgiu, şi este colegă de breaslă cu Vali. A cunoscut-o pe la cântări şi e cu ea de vreo şapte ani. Nevastă-sa ştie de Mihaela, dar nu are ce să-i facă. Dacă divorţează, rămâne pe drumuri. Chiar şi Ionela a aflat.

A fost mare gelozie între ele. Amuzant este că toate trei sunt aproape identice. Au părul negru, lung şi ondulat, aceleaşi trăsături fizice. Ba, la un moment dat, le-a pus să slăbească. El are un şablon bine stabilit după care îşi alege femeile”, , în anul 2011.

Ce declara Vali Vilejie în urmă cu o lună despre relațiile cu colegele de breaslă?

În urmă cu o lună, Vali Vijelie a fost invitat la rubrica sosurilor iuți din emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a susținut că niciodată nu i-a făcut avansuri unei colege de breaslă.

„Te vede lumea cu ea. Și dacă ai sau n-ai ceva cu ea, oamenii scot vorbe. Am evitat. Și decât să mănânc omor acasă, mai bine singur pe drumul meu. Niciodată, eu tot timpul respect. Mai ales că ne întâlnim la spectacole și nu e bine”, spunea Vali Vijelie la momentul respectiv, recunoscând că îi știe de frică soției.

Mihaela Staicu a suferit de depresie: “Am visat-o pe Ileana Ciuculete! Ea m-a salvat”

Încercările vieții au trimis-o pe Mihaela Staicu în ghearele depresiei și a fost pe punctul de a renunța la muzică. Cea care a adus-o din nou în studio, dar și pe scenă a fost… Ileana Ciuculete. Bună prietenă cu artista, Mihaela Staicu spune că a visat-o, după moartea ei, iar mesajul motivațional transmis a pus-o pe picioare și așa a luat naștere piesa Viața e frumoasă.

„Am avut o perioadă în care nu am vrut să mai cânt, am fost bolnăvioară, dar am visat-o pe Ileana Ciuculete. Am fost foarte bune prietene, ‘surioara mea’ îmi spunea. Pe la toate emisiunile ne întâlneam, pe la evenimente, ieșeam afară să luam masa împreună, și oricum o visam, fiind prietene bune.

Dar, când eram foarte bolnavă și am făcut depresie, am visat-o și mi-a spus: ‘Mihaela, ce se întâmplă cu tine? Ridică-te! Viața e frumoasă!’. Ea m-a salvat, atunci am făcut niște versuri și le-am adăugat la o melodie, se numește Viața e frumoasă, apoi am început o viață nouă, cu formația mea, mergem la evenimente, avem cântări peste tot în țară”, a dezvăluit Mihaela Staicu, pentru FANATIK.