Cântăreața Adina Popovici a vorbit despre clipele grele prin care a trecut în urmă aproape doi ani.

Atunci a lovit cu mașina o femeie care traversa printr-un loc nepermis.

Chiar dacă femeia nu a pățit mare lucru, artista s-a speriat foarte tare și a suferit un șoc. Accidentul a avut loc în Cluj.

Ce a pățit cântăreața Adina Popovici după ce a lovit cu mașina o femeie. “Am suferit un adevărat șoc. Nu mai puteam să mănânc”

Adina Popovici a povestit în cadrul emisiunii Acces Direct clipele grele prin care a trecut în urmă cu doi ani. Cântăreața se afla la volanul mașinii sale și a accidentat o femeie. Aceasta a traversat strada printr-un loc nepermis și fără să se asigure.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă Adina Popovici a trăit un adevărat coșmar. S-a speriat foarte tare și a intrat în depresie.

“Înainte să intrăm în parcare, nu aveam viteză, o doamnă mai în vârstă a traversat printr-un loc nepermis. Nu știu cum de nu am văzut-o, dar s-a izbit în partea stângă a mașinii. Am oprit, am frânat, ne-am dat jos, nu înțelegeam ce se întâmplă. M-am speriat foarte tare”, a spus aceasta

ADVERTISEMENT

Pentru Adina Popovici a urmat Nu a mai putut să doarmă, nici să mănânce, astfel că a slăbit foarte mult. Și-a făcut griji, așa că a mers să-și facă o serie de analize, dar medicii au constatat că este sănătoasă.

Mai bine de o lună, artista a refuzat să se mai urce la volan, preferând să stea pe scaunul din dreapta. Mereu îi era teamă că ar putea produce un nou accident.

ADVERTISEMENT

“Am rămas cu o depresie, am făcut toate analizele, nu mai puteam să mănânc, să dorm, am slăbit foarte mult de la șocul pe care l-am suferit de la momentul accidentului.

Am făcut multe analize și mi-am dat seama că sunt sănătoasă și am o stare de anxietate de la accident.

ADVERTISEMENT

Aveam o stare de agitație permanentă și eram foarte stresată. Dormeam 2-3 ore.”, a mărturisit Adina Popovici în cadrul emisiunii Acces Direct.