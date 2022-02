Iuliana Beregoi, dezvăluiri neștiute din viața ei. A fost implicată într-un grav accident rutier: “Mi s-a spart fruntea”

Iuliana Beregoi (17 ani) a lansat filmul documentar “Cine sunt eu? Povestea unui vis”, unde a povestit lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei personală.

Cântăreața nu a avut o viață perfectă, așa cum lasă să se vadă pe rețelele de socializare. Tânăra a avut parte și de greutăți de-a lungul timpului.

În 2020, artista a fost implicată într-un grav accident rutier, unde și-a spart capul. Din cauza durerii puternice, vedeta a crezut că-și va pierde viața.

ADVERTISEMENT

Iuliana Beregoi, dezvăluiri neștiute din viața ei

În copilărie, mergea la diverse concursuri pentru copii. Pentru că investeau foarte mulți bani în ea, părinții ei au acumulat datorii uriașe.

Părinții ei au ajuns să aibă conflicte pentru că artista avea nevoie de tot mai multe ținute pentru concerte. În ciuda obstacolelor financiare, niciodată nu s-a pus problema să renunțe la visul ei.

ADVERTISEMENT

“Practic toţi banii erau investiţi în mine. Tata s-a săturat să tot împrumute de la diferiţi oameni. Am ajuns să avem foarte multe datorii.

Au început să se certe foarte des, când am început să am nevoie de mai multe ţinute pentru concerte. Dar niciodată nu am zis că vreau să renunţ.”, a povestit Iuliana Beregoi în filmul documentar lansat de casa de discuri Mixton Music.

ADVERTISEMENT

În plus, nimeni din jurul familiei nu a fost de acord ca Iuliana Beregoi să devină cântăreață. Mama ei a fost cea care a susținut-o în fiecare moment.

A fost rănită în urma unui accident de mașină

În 2020, în timp ce se afla în mașină cu prietenii, autoturismul a derapat din cauza ploii, iar cântăreața și-a spart capul.

ADVERTISEMENT

“Eram cu prietenele în oraş, a început să plouă foarte tare. Era ora 9.30, ne-am urcat în maşină, eram şi cu un prieten, el conducea. La vale, din deal, venea apă, maşina a derapat. A fost, sincer, un accident prostesc, noi nu am făcut nimic.

Am intrat într-un copac, apoi în alţi doi. Eu nu îmi aduc aminte tot accidentul. Am doar flashuri. Aveam o durere atât de mare încât am crezut că am ajuns la sfârşit. Nu aveam timp să reacţionez, cred că din cauza şocului.

ADVERTISEMENT

Era fum de motor, miros de cauciuc puternic. Prima lovitură a fost în frunte, mi s-a spart fruntea. Cicatricea e vizibilă pentru că mi-am spart capul.

Prietena mea s-a speriat foarte tare, eu am început să cânt, nu mi-am dat seama. Aveam o gaură în frunte, eram plină de sânge pe faţă.”, a spus Iuliana Beregoi.

Părinții ei erau la o masă, iar tânăra i-a sunat și i-a rugat să vină după ea, pentru că nu a vrut să fie luată de ambulanță. A stat și i-a așteptat lângă un copac, purtând o geacă cu glugă.

Ulterior, Iuliana a fost dusă la spital, acolo unde medicii au cusut rana suferită în accidentul rutier. A fost internată timp de zece zile.

La momentul respectiv nu și-a dorit să facă accidentul public, pentru că îi era foarte greu să povestească ce s-a întâmplat. Faptul că avea o cicatrice reprezenta un complex pentru artistă.

“M-am trezit tristă că am cicatrice. Când am dat cu mâna prin păr, a început să curgă multe sânge. Aveam o tăietură până la os. Am fost din nou cusută, a durut mult mai tare.”, a adăugat vedeta.

Cine este Iuliana Beregoi

Iuliana Beregoi a participat la , difuzat la Antena 1. Născută la Orhei, Republica Moldova, este idolul a milioane de copii și adolescenți din România, Moldova, dar și din alte țări.

Este singura artistă atât de tânără care a avut două concerte la Sala Palatului sold out, iar unele dintre piesele ei au fost hituri și s-au auzit la radio.

Totodată, Iuliana Beregoi este protagonista serialului “Lara”, difuzat pe Netflix, singurul serial românesc de pe platforma de streaming.