Ce a pățit Delia pe scena Untold 2023: „Îmi plesneau venele pe cap”

Delia se numără printre artiștii care au urcat pe scena de la Untold 2023. Ca de fiecare dată, îndrăgita solista a știut cum să întrețină atmosfera publicului, însă a avut parte și de o dificultate. Una foarte mare și care i se putea citi pe chip.

Delia, uimită de prestația sa de la Untold 2023

Delia a făcut show pe scena de la Untold 2023, dar ținuta pe care a îmbrăcat-o i-a dat mari bătăi de cap. Interpreta a purtat o costumație din latex, din cauza căreia a suportat o căldură foarte mare. Grosimea materialului și cu cele peste 30 de grade afară, au epuizat-o la un moment dat.

După ce a vizualizat fotografii cu ea de la festivalul de la Cluj a observat cum în zona tâmplei venele îi erau umflate. De asemenea, a avut și un moment în care s-a așezat în genunchi pe scenă, iar pe chipul său se putea observa de către oricine că este extenuată.

Când a ajuns în culise, Delia a îngenucheat din nou și a cerut apă. A simțit și nevoia să se întindă pe o canapea, pentru a putea respira. În același timp, s-a observat și că se simțea încântată că a dat tot ce a putut mai bun din ea, în fața fanilor.

Delia: ”Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo”

După ce și-a susținut numărul, . Într-un tricou, o fustă și o pereche de sandale. Vestimentația aceasta a încântat-o și crede că așa ar fi trebuit să se prezinte și la Untold, încât să nu mai aibă probleme cu căldura. Însă, nu se încadra în temă.

”Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untlod la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil.

Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbăesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex.

Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, a explicat Delia, fanilor, pe Instagram.

Când se încheie festivalul Untold 2023

A început încă de joi, 3 august, și a adunat zeci de mii de oameni. În acest an, au urcat pe scenă și nume foarte apreciate la nivel internațional, precum Bebe Rexha, Ava Max sau trupa Imagine Dragons.