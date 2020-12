Ce a pățit Mircea Badea după emisiunea de la Antena 3: “Dureri insuportabile”

Moderatorul emisiunii “În gura presei”, Mircea Badea, a povestit în noaptea de joi spre vineri ce a pățit cu o zi înainte după emisiunea pe care a avut-o la Antena 3. Acesta a plecat din București cu mașina, având dureri insuportabile și cu o serie de probleme la mașină.

Badea a povestit cum a plecat de la emisiune în noaptea de miercuri spre joi spre un loc din România unde trebuia să își ia familia ziua următoare și să revină la București.

Nu doar că mașina sa a avut mai multe defecțiuni pe drum, dar acesta a reclamat și niște dureri insuportabile de măsea care i-au făcut drumul îngrozitor.

Mircea Badea povestește ce a pățit miercuri spre joi noaptea după ce a plecat de la emisiune: “Aveam dureri insuportabile”

“Dau să plec din București aseară spre un loc din țară de unde trebuia să îmi iau familia, inclusiv copilul. Și cum mergeam, văd că am un bec de la far spart. O să spuneți că puteam să mă dau jos să îl schimb. Vă invit să veniți, vă las trei ore și nu sunteți în stare să schimbați becul.

După ce că mergeam cu un singur far funcțional, dau să curăț parbrizul și văd că nu merge, deși nu apăruse niciun martor. Mă opresc în prima benzinărie, aveam lichid de parbriz o tonă. Închid capota, dau să plec, stai ca asta are niște dinalea ascunse sub capotă de stropesc pe parbriz.

Intraseră frunze sub capotă exact pe alea, rezolv cu astea, hai să mergem șontâc-șontâc, mă gândec că oricum a doua zi vin pe zi, după merg la un cetățean capabil să îmi schimbe becul și rezolv”, a declarat Mircea Badea în emisiunea sa.

Badea: “Mă pocnește o durere atroce”

“Mă pocnește o durere de măsea atroce, deci mergeam chior de un bec, normal că rezolvasem cu alea să am parbrizul curat, să văd ceva, dar aveam o durere de nu mai puteam.

Ajung la 3.30 dimineața, hai să mă culc și apoi să mă întorc cu cetățenii a doua zi, că aveam inclusiv emisiune la radio. Nu am putut să dorm de la durere, m-a durut de am căpiat, plecasem cu doi ciorapi și…de unde dracu medicamente? Am răbdat ca un animal până s-a făcut dimineața.

M-am întors, am fost la radio, am făcut emisiune și noroc că am vorbit cu un doctor de dinți deștept, mi-a zis ce să fac și acum sunt mult mai bine”, a adăugat realizatorul “În gura presei”.

