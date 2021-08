Ce a pățit o româncă a cărei mașină a dispărut chiar din parcarea hotelului bulgăresc la care era cazată: ”Numai hoți peste tot!”

Drumul către destinația unde alegi să îți petreci zilele de concediu are avantaje și dezavantaje, in funcție de mijlocul de transport cu care alegi să te deplasezi.

Sigur, avionul e rapid și în două sau trei ore ajungi la destinațiile relativ apropiate de România, dar trebuie să pierzi mult timp înainte de zbor, să ai grijă să ajungi la timp la îmbarcare, să nu-ți rătăcești bagajele și

Unii aleg însă să plece cu mașina și e lesne de înțeles de ce fac asta. Această metodă de deplasare, cu toate că te duce la destinație mult mai lent, îți permite să faci lucrurile în ritmul tău, să mai faci o pauză la o benzinărie sau să vizitezi un obiectiv turistic aflat în drum către destinația ta.

Dacă mergând cu avionul riști să fii lăsat pe dinafară la zborul de întoarcere, când mergi cu mașina există riscul să te întorci acasă… cu autostopul.

Din fericire, pare că furturile de mașini din Bulgaria au început să fie de domeniul trecutului. Cu toate acestea, există întotdeauna posibilitatea să fii cel ghinionist și mașina să îți dispară, tocmai din parcarea hotelului. Asta dacă nu cumva ești mai ”norocos” și doar .

Asta a pățit o româncă tocmai în prima zi de concediu în stațiunea Sunny Beach, aflată pe litoralul bulgăresc. Mesajul ei a fost destul de scurt, dar cuprinzător: ”A dispărut mașina din parcarea hotelului in sunny beach, sunt disperata, ce fac?”

Desigur, un astfel de mesaj este prilej de bune și de rele. Au fost oferite sfaturi pertinente și serioase, însă alții s-au gândit că e mai bine să facă mișto de situația în care s-a găsit turista.

Cea mai mare parte a comentatorilor indică faptul că este vorba de o ridicare a mașinii pentru parcare neregulamentară. Dacă bulgarii stau la pândă sau dacă au o preferință pentru mașinile cu numere de România (ambele teorii fiind susținute de către conaționali), asta e o altă discuție. Cert e însă că vecinii de la sud ne-au luat-o înainte în ceea ce privește problema parcărilor ”cinci minute pe avarii, că am treabă aici, boss” și ridică automobile pe bandă rulantă, chiar și la doar câteva minute după ce au fost parcate neregulamentar.

Din fericire, automobilul n-a fost furat, ci ridicat de către autorități, așa cum mulți comentatori au indicat corect. Posesoarea vehiculului a și revenit cu un comentariu pentru a explica situația și cum s-a ajuns să rămână fără mașină chiar la început de sejur:

”Am ajuns la hotel, am spus la Recepție ca nu avem parcare și au chemat un angajat al hotelului care a mers și ne-a indicat un loc de parcare lângă piscina hotelului și noi, foarte recunoscători ca ne-a găsit un loc repede și aproape i-am dat 20 leva.”

Aceasta mai arată că ”Am stat liniștiti urmând sa mergem sa achitam parcarea la recepție. A durat ceva timp, 2-3 ore (și vina soțului), timp in care mașina a dispărut. Am aflat apoi ca unde parcase nu era parcarea hotelului, dacă puteți crede. Am mers cu taxi la un parc de masini ridicate unde am plătit 69 leva.”

În final, românca aproape că a trecut pe lângă o altă țeapă ”propusă” de hotel: ”am adus-o de aceasta data in adevarata parcare a hotelului, unde am plătit 72 leva pt 6 nopti și ne-a dat bon pt o noapte, după alte discuții am obținut bon pt banii plătiți. Numai hoți peste tot, așa mi am început concediul.”

În ceea ce privește situația furturilor, cineva chiar explică ce se întâmpla, de fapt, cu mașinile ”dispărute” din Bulgaria. Conform comentatorului, este vorba mai degrabă de ”combinații cu asigurarea”, însă există și alții care contestă realitatea prezentată:

”Terminați cu furatul mașinilor în Bulgaria, ca e un mit. Au camere de supraveghere la toate intersecțiile și nodurile rutiere. Majoritatea mașinilor furate erau pe combinații cu asigurarea. Cel mai sigur v-a fost ridicata ca nah, suntem romani și parcam unde vrem noi”, comentează respectivul.

Acesta este contrat însă de două persoane care au pățit să le fie furată mașina, niciuna dintre victime având șansa să-și mai recupereze vehiculul:

”asa credeam si noi, pana ne-au furat-o… […] In cazul nostru, nu s-a gasit masina nici pana in ziua de azi”, relatează o turistă.

”mie in 2019, mi a furat masina in sunny beach din fata hotelului, avenue deluxe, bmw x5 din 2010, daca este vrajeala poate o gasesti tu si mi o aduci, ca toata politia bulgara si cei detasati romani nu au reusit, in aceeasi seara se mai furasera 5 masini de la hoteluri din sunny beach, asa ca poate ii sfatuiesti si pe ceilalti cum nu se fura masini in bulgaria” este mesajul unui alt păgubit.