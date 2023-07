Ce a pățit o româncă aflată în vacanță în Turcia cu fiica ei: ”Ne cam jefuiesc elegant domnii turci”

O vacanță în Turcia care trebuia să fie una de vis s-a transformat într-un veritabil coșmar pentru o româncă și fiica ei. Ce a pățit femeia în sejurul efectuat în ”Țara Semilunei”.

Pe un grup de Facebook dedicat turiștilor români plecați în vacanțe în afara țării, în Turcia. Femeia spune că a ajuns la spital împreună cu fiica ei din cauza unor inflamații puternice la nivelul amigdalelor.

Inițial, conaționala noastră s-a prezentat la cabinetul medical din cadrul resortului în care era cazată. Aici a primit consult medical contra cost, iar apoi a fost trimisă la un spital.

Aici a început coșmarul. Turistei din România i s-a spus că absolut toate serviciile medicale vor trebui achitate integral de către ea. Turcii au înștiințat-o că nu acceptă decontare directă cu asigurarea.

Numai consultațiile au costat-o pe femeie aproape 800 de euro: ”Ca și costuri: 455 EUR consultație medic pentru adult (maxim maxim 2 minute a durat) și 335 EUR consultație medic pentru copil (la fel maxime 2 minute) pe fetiță o durea urechea și avea și ea o inflamație a amigdalelor, dar o formă ușoară”, a scris ea pe grupul de Facebook citat de .

După ce a fost nevoită să plătească aceste sume, . Medicul a constatat că ea și fiica ei au nevoie și de analize medicale și tratament perfuzabil cu antibiotic, dar și internare 6 ore.

”A trebuit să achităm aceste costuri, altfel nu ne consulta nimeni. În urna consultului medical, medicul a constatat că avem nevoie de analize de sânge și tratament perfuzabil cu antibiotic și internare 6 ore atât eu cât și fetița mea. Costul : 1200 EUR / persoana, adică 2400 EUR amândouă”, mai explică turista.

Costul final al tratamentului: 1.255 de euro

Românca a luat legătura cu Mondial Asistance, de la asigurare. ”Văzând nevoile exacte ale copilului, starea ei de sănătate nu necesita internare și administrare de antibiotic perfuzabil, asta îmi era clar, am concluzionat că ne cam jefuiesc elegant domnii turci și fac prețuri în funcție de client”, a mai povestit ea.

Neavând uriașa sumă de 2.400 de euro, femeia a primit o ”ofertă” de la directorul spitalului din Turcia. ”Le-am spus că din păcate nu avem la noi suficienți bani. Atunci ne-au spus că o să sune la directorul spitalului să vadă dacă ne pot face un discount. După discuția cu directorul, au venit cu propunerea de 465 EUR / persoană și internare pentru 2 ore. Nu 6 ore cum ne-au propus inițial, cu analize incluse.

Am acceptat internarea doar pentru mine, pentru că abia mai respiram și aveam neapărata nevoie de tratament, iar pentru cea mică ne-au dat o rețetă cu antibiotic. Deci am fost nevoiți să achităm 1.255 EUR, altfel plecam cum am venit”, explică aceasta.

În finalul mesajului său româncă trage o concluzie tristă: ”degeaba ai asigurare, ca poți să mori cu ea în mână și nu te bagă nimeni în seama dacă nu ai bani”.