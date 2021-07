Ce a păţit o româncă în vama Giurgiu după ce s-a întors din vacanţa petrecută în Grecia! La un pas de o tragedie chiar în faţa sediului DSP

A fost o vacanţă de vis pentru o familie de români pe , o vacanţă care se putea transforma într-o adevărată tragedie. Reveniți în țară, mai exact în vama din Giurgiu, aceștia au fost nevoiți să treacă mai întâi pe la sediul DSP. Fără vaccin și cu Grecia în zona galbenă, au mers la Direcția de Sănătate Publică pentru a întocmi decizia de .

Doar că, surprize surprize, spun oamenii, accesul la ghișeul DSP din vama Giurgiu se face direct de pe carosabil pe o stradă intens circulată. Puțin a lipsit ca două persoane, un adult și o copilă să fie lovite de o camionetă care circula cu o viteză mult prea mare pentru acea zonă.

Ce a păţit o româncă în vama Giurgiu după ce s-a întors din vacanţa petrecută în Grecia!

Culmea, femeia spune că întreaga scenă s-ar fi petrecut chiar sub ochii polițiștilor de frontieră, polițiști care au ridicat din umeri. „Fiind nevaccinate, eu, fetița mea și mama am fost îndrumate de polițistul de frontieră către sediul DSP de la punctul de trecere a frontierei pentru a întocmi decizia de carantinare.

Sediul se află în dreptul ultimei benzi de intrare, pe partea stângă cum înaintezi spre Romania. Este plasat astfel încât, pentru a vorbi cu persoana de la ghișeu și a putea semna actele, trebuie să stai pe stradă (trotuarul este extrem de îngust, să aibă vreo 30 cm, imposibil să stai pe el).

Nu am dat importanta acestui amănunt, nici prin cap nu mi-a trecut că acea stradă ar putea fi circulată: un centru ce desfășoară relații cu publicul nu ar putea pune oamenii sa stea în mijlocul unei străzi circulate, accesul la ghereta DSP (sănătate publica, nu?) nu s-ar putea face printr-un loc periculos, iar polițistul nu ne-ar fi putut trimite într-un loc nesigur, nu?

Ei bine, prost gândit: in timp ce eram concentrate să răspundem la întrebările dsp-istului o camionetă a răsărit de niciunde înaintând cu viteza direct spre noi. În ultima clipă am observat-o cu coada ochiului si am avut timp să-mi împing copilul si mama spre margine iar mașina a trecut razant pe alături. Praf ne-ar fi făcut dacă nu o vedeam în ultimul moment! Stupoare, s-a oprit la câțiva metri mai încolo cu o frână bruscă. De ce ar accelera cineva ca nebunul daca sunt oameni in fața masinii, printre care un copil, si daca oricum știe ca in câțiva metri are sa oprească? Nu știu, nu-mi explic”, a scris femeia pe o .

La un pas de o tragedie chiar în faţa sediului DSP din vama Giurgiu

Femeia nu s-a oprit aici și a continuat să ofere detalii despre cum au reacționat oamenii legii. „Șoferul a ieșit să descarce ceva împreună cu unul din cei 3-4 polițiști care priveau impasibili scena in apropiere de noi. Se cunoșteau, își vorbeau familiar, probabil soferul lucra pe acolo, nu știu. A trecut pe lângă noi si i-am spus să conducă mai atent că era sa-mi calce copilul, “dar ce doamnă, sunt tâmpit să vă calc?” a țipat la mine.

După ce și-a terminat treaba și a plecat, noi fiind încă în stare de șoc, apare polițistul cu care conversase. Credeți că venise să ne intrebe dacă ne simțim bine, dacă suntem ok, dacă avem nevoie de ceva? Nici vorbă! “Să știți că nu ați avut dreptate că v-ati supărat pe dumnealui, atâta timp cat dvs stați pe carosabil!”. “Mai bine îi spuneți șoferului să nu mai circule cu viteza asta pe lângă pietoni!”, îi raspund siderată.

“Dacă se întâmplă ceva pe carosabil este vina pietonului!”, insista el. “Colegul dvs ne-a indicat acest loc”, arăt spre coleg, acesta nu catadicsea să spună nimic, ne privea ușor amuzat alături de alți colegi pe care scria “Poliția de Frontieră”.

“În plus, UNDE am putea sta?” intreb eu, arătând că nu este trotuar, ca ghereta la care am fost trimise dă direct în stradă. Raspunde: “Nu e vina noastră că aici si-a pus DSP-ul sediul””, a continuat aceasta.

Cum au reacționat polițiștii de frontieră

Irina Mihailu spune că nu a înțeles reacția polițiștilor și a tras un semnal de alarmă pentru toți ceilalți turiști care se întorc prin vama Giurgiu. „Omul se uita in ochii mei cu îndrăzneală, ca și cum tot ceea ce ni se întâmplase era perfect normal, ceilalți polițiști la câțiva metri mai încolo priveau nepăsători, un tip pe care scria ceva în bulgărește a întors repede capul în altă direcție, dsp-istul de la ghișeu si-a înfundat nasul mai adânc in hârtii. Liniște totală. Mama avea lacrimi în ochi, fetița tremura usor, eu priveam de la unul la altul si… nu am mai știut ce să zic, nu am mai zis nimic.

Da, domnule polițist, e vina noastră că stăteam pe carosabil acolo unde colegul dvs ne-a pus să stăm, da, domnule șofer, continuati sa apăsați accelerația mai ales cand aveti copii în preajmă, acest lucru nu vă face “tâmpit” așa cum chiar dvs v-ati exprimat, naiba să-i ia pe pietonii care și-au găsit sa stea la ghișee în stradă, da, domnilor polițiști, continuați să îndrumați oamenii, mai ales femeile și copiii, să stea pe carosabil și apoi explicați-le că e normal sa moară dacă nu sunt atenți la mașini în timp ce prezintă acte, răspund la întrebări și semnează hârtii, da, domnilor de la DSP, pe viitor să puneti ghereta aia fix în mijlocul străzii și să băgați nasul cât mai adânc în acte, da, domnilor bărbați, continuati să priviți de pe margini cum 2 femei și o fetiță stau pe carosabil neobservând că o mașină se îndreaptă în viteză spre ele, e chiar interesant, se prind sau nu?

Le calcă sau scapă? Niciodată sa nu admonestați șoferii “tîmpiți” care o calcă la maxim, ci întotdeauna femeile și copiii. Și mai ales, dragi domni, vă rog sa nu le întrebați niciodată dacă se simt bine, dacă au pățit ceva, dacă au nevoie de ajutorul vostru. E vina lor, e numai vina lor!

Ce voiam să vă spun? Accesul la ghișeul DSP din vama Giurgiu se face direct de pe carosabil pe o stradă circulată, așa că dacă aveți treabă pe acolo fiți atenți la mașini”, a mai notat femeia.