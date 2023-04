Ce a pățit o turistă din România care a ajuns în Milano. Femeia este disperată: ”Nu mai era”

O turistă din România avea să trăiască un eveniment complet nefericit. O vizită la Milano s-a transformat într-un adevărat calvar. Femeia le-a cerut ajutorul disperată altor persoane care au mai trăit o astfel de experiență, sau care știu ceva despre astfel de situații.

Ce a pățit o turistă din România care a ajuns în Milano

Ce s-a întâmplat, de fapt? în speranța că va putea să găsească o soluție. A aterizat în Milano în urmă cu doar câteva zile, iar lucrurile păreau să fie cât se poate de plăcute, cel puțin atunci.

Ulterior, turista a mers către autocarele care duc în centrul orașului. Acolo, ea și soțul ei au lăsat bagajul, iar la solicitarea șoferilor a fost nevoită să îl bage în spațiul destinat bagajelor. În momentul în care a ajuns în Milano însă, femeia avea să aibă un șoc total.

Bagajul ei a dispărut, iar compania nu s-a implicat deloc. Mai exact, reprezentanții i-ar fi spus că ei nu au nicio responsabilitate cu privire la bagajele clienților. Nici poliția nu a fost de mare ajutor, însă turista a depus totuși o plângere.

”Buna! Îmi încerc norocul aici, sunt sigura ca exista șanse foarte mici, însă încerc. Am aterizat de dimineața la Milano Bergamo. Toate bune și frumoase, am preluat bagajul și ne-am îndreptat către autocarele care ne duc către centru.

La solicitarea șoferilor am pus bagajul de cala in spațiul destinat bagajelor, iar la sosirea in Milano, bagajul nu mai era. Compania Autostradale s-a spălat pe maini. Ne-au transmis ca nu au ei nici o responsabilitate, am ajuns la poliție, unde am depus o plângere”, a fost mesajul postat de aceasta.

”Erau mulți români în autocar”

Disperarea este cu atât mai mare în condițiile în care femeia avea în bagaj rochia de mireasă și costumul de mire. Mai mult de atât, turista și soțul ei aveau programată și o ședință foto după nuntă. Ea a mai observat că în autocar erau mai mulți români și speră că cineva l-a luat dintr-o simplă greșeală.

”In acel bagaj aveam rochia de mireasa și costumul de mire, aveam programată o ședința foto după nunta in Madeira, săptămâna aceasta. Va rog, erau multi romani in autocar, poate totuși cineva l-a luat din greseala….șanse foarte mici, sunt constienta…. Rochia de mireasa înseamnă mult pentru mine….. Va mulțumesc!”, a mai adăugat aceasta.

Din păcate însă, comentariile primite la postare nu au fost unele prea optimiste. Mulți i-au spus femeii că sunt slabe șansele să își mai vadă vreodată bagajul. De asemenea, alții i-au recomandat să aibă mai multă grijă de lucrurile ei data viitoare.

O altă turistă în schimb a scris că astfel de situații se întâmplă și Au fost și persoane care au confirmat faptul că unele bagaje ajung să fie furate din mai multe autobuze, iar acest lucru se petrece destul de des.