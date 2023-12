Ce a pățit Oana Roman după ce s-a întors din Laponia: ”Am nevoie de ajutorul vostru”

Oana Roman a fost în vacanță în Laponia cu fiica ei, Isabela. Nimeni nu avea să știe însă că la întoarcere, vedeta va avea mari probleme. Ce a pățit aceasta și de ce le-a cerut ajutorul internauților?

Ce a pățit Oana Roman după ce s-a întors din Laponia

O vacanță de vis s-a transformat într-un coșmar pentru Oana Roman și Isabela. au apărut problemele.

ADVERTISEMENT

Oana Roman este extrem de activă pe internet. Aceasta îi ține la curent pe fanii săi cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Iată că de această dată însă, vedeta a avut nevoie de ajutor.

Se pare că la întoarcerea din Laponia, fiica ei, Isa, și-a pierdut telefonul în aeroport. Vedeta spune că cel mai probabil acesta a fost pierdut la terminalul sosiri, având în vedere că cele două cărau bagajele singure.

ADVERTISEMENT

Deși Oana Roman a încercat să sune pe telefon, nimeni nu răspunde. Pe de altă parte, vedeta poate observa că dispozitivul are încă baterie. Ea a mai spus și care este modelul telefonului și speră că cineva o să găsească dispozitivul.

Vedeta le-a cerut ajutorul urmăritorilor săi

Totodată, Oana Roman a mai adăugat și că pentru Isa, telefonul este extrem de important. Fiica sa avea mai multe poze și filmări pe dispozitiv, astfel că își dorește să poată să le recupereze.

ADVERTISEMENT

„Dragii mei, am nevoie de ajutorul vostru. Poate se întâmplă o minune. Isa și-a pierdut aseară telefonul în aeroport. Era foarte supărată și cărând bagajele singure, s-a pierdut pe undeva pe la terminalul sosiri…pe scări spre nivelul de joi sau sus.

Nu știu exact. Eu tot sun și nu răspunde, deci încă are baterie. Poate îl găsește sau l-a găsit cineva. Un telefon Samsung S21 plus cu husa transparentă. Pentru Isa ar fi important să-l găsească, deoarece contează pozele și filmările pe care le are el…Ar fi minune să îl recuperăm. Mulțumesc”, a povestit Oana Roman, pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Amintim că anterior, . Ea nu a menționat însă numele lui Marius Elisei.