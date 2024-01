Ce a pățit un român aflat în vacanță. Mesajul pe care l-a primit după ce a revenit acasă

Un român a mers în vacanță, însă finalul escapadei sale nu a fost unul prea reușit. Acesta a povestit întreaga întâmplare, fiind revoltat de ceea ce a putut să pățească imediat după ce a ajuns acasă. El a cerut de asemenea și câteva sfaturi.

Ce a pățit un român aflat în vacanță

Acesta este și cazul acestui român care a mers într-o vacanță, dar din păcate a fost lovit de ghinion.

Ce a pățit bărbatul? S-a cazat, iar din greșeală a ars cu fierul de călcat canapeaua din living. Bărbatul a rezervat cazarea respectivă prin intermediul platformei booking și spune că nu a ascuns dauna.

Mai exact, când a făcut check-out-ul, i-a arătat proprietarului ce s-a întâmplat. Și credea că lucrurile au rămas așa după ce vacanța s-a terminat. Totul până când respectivul român a primit un mesaj, deși vacanța lui se terminase deja de ceva timp.

Mesajul primit de bărbat după ce vacanța s-a terminat

Se pare că acesta a primit o cerere de plată pentru daunele provocate. Iar suma pe care o are de dat nu este una deloc mică. Mai exact, proprietarii cer daune de 1.000 de euro pentru canapeaua arsă.

“Se dă următoarea problemă: Din greșeală, am ars cu fierul de călcat canapeaua din livingul unei cazări închiriate pe booking. Nu am ascuns dauna, chiar i-am arătat-o proprietarului la check-out.

Problema este că astăzi am primit o cerere de plată care din punctul meu de vedere este MULT prea mare față de daunele provocate. A mai pățit cineva? Cum putem proceda? Mulțumesc!”, a scris acesta pe grupul Vacanțe do it yourself.

Iar părerile au început să curgă și se pare că nu a avut prea mulți oameni de partea sa. Au fost internauți care au spus că suma cerută este una decentă.

Alte persoane în schimb i-au reproșat bărbatului că a călcat haine pe canapea, având în vedere că era în vacanță. Se pare, deci, că o mare parte dintre internauți au fost de acord cu daunele cerute de proprietar.

“O retapițare completă, cu toată sinceritatea, costă aproape cât o canapea nouă (dacă se dorește material bun, rezistent la uz, mai ales că-i vorba de o locație de închiriat). Cât despre cârpeală, cred că nici dvs în calitate de viitor client nu v-ar plăcea la o cazare să găsiți un obiect/ echipament deteriorat/ cârpit și să vă mai coste și o căruță de bani/ noapte, corect?”

I„ar fie vorba așa între noi, ca potențiali clienți, NU călcăm rufe pe o canapea fără să ne asigurăm că avem un mijloc de protecție safe 100%. Eu nici măcar sau mai bine zis mai ales acasă n-aș face asta”, au fost o parte dintre comentarii.