Concediul de vis într-o destinaţie exotică s-a transformat în vacanţă de coşmar pentru o familie de români. “Un copil dârdâia de frig, celălalt avea febră foarte mare”

Vacanţa reprezintă momentul de maximă relaxare din an şi uneori muncim un an întreg pentru a ne face cadou un răsfăţ deosebit alături de familie. oricât de bine am alege şi oricât de siguri am fi de locul ales, nu de puţine ori concediile noastre sunt pândite de pericole dintre cele mai neaşteptate.

Ambii copii bolnavi, deşi unul a fost ciupit doar de trei ori de ţânţari

Un român plecat în vacanţă familia şi-a povestit experienţa avută în Thailanda, o destinaţie consideră sigură, care însă i-a provocat mari spaime din cauza problemelor de sănătate pe care le-au avut copiii săi în această ţar exotică.

“Când paza bună nu e suficient de bună ca să treacă primejdia rea…”, îşi începe postarea românul, care a petrecut două săptămâni în Thailanda, împreună de cei doi băieţi minori.

“La 2 zile dupa ce am plecat din Khao Lak, copilul de 11 ani a “răcit”. Tuşea din când în când şi uneori, când intra într-o cameră cu aer conditionat, zicea ca îi e foarte frig.

Mai rău se simtea când eram în maşini/avioane cu AC foarte rece, punea hanorac si geaca pe el. Cu un paracetamol sau nurofen, se simtea mai bine. Fără febră, fără muci sau alte simptome”, a fost experienţa avută cu unul dintre băieţi.

Cu al doilea copil lucrurile au stat mai rău. “Am mai stat o săptămână în Thailanda şi în seara dinaintea plecării, cel al doilea copil (infant) avea ceva muci şi a facut febră 38.2. Raceala sau dintii, am putea zice. Dar cu inima stransă, că deja îmi treceau toate gândurile prin cap”, a povestit părintele.

Problemele celor doi micuţi nu s-au rezolvat însă cu revenirea în România. Copilul de 11 ani a continuat să dârdâie de frig, iar . Îngrijoraţi, părinţii i-au dus la Spitalul “Victor Babeş”, unde băieţii au fost internaţi pentru analize.

Testele rapide de boli tropicale au ieşit bine, însă nu şi cele cele de anticorpi. La copilul de 11 ani au fost detectaţi anticorpi Zika, Chikungunya şi Dengue. Daca primele două nu creeaza probleme, o . La analizele celui de-al doilea copil au fost detectaţi anticorpi Zika şi Chikungunya.

Explicaţia a fost dată tot de părinţi, pe Facebook. “M-am interesat din ţară, dinaintea plecării, ce spray de ţânţari este eficient in Thailanda. Acolo l-am cumparat încă din aeroport. I-am dat pe copii în fiecare seară când ieşeam la masă şi în excursii. În două săptămani i-au muscat ţânţarii de maxim 3 ori pe cel mare şi 5 ori pe cel mic”, au povestit aceştia. Suficient însă ca micuţii să fie infectaţi cu virusuri periculoase.

“În acest context vom anula vacanta din Zanzibar din luna februarie si va trebui sa evitam tarile tropicale si cele cu risc de Dengue….care nu sunt putine”, este concluzia implcabilă la care părinţii au ajuns după această experienţă, însă păţania lor se vrea a fi un semnal de alarmă şi pentru alte familii care aleg să-şi facă vacanţele în astfel de locuri exotice.