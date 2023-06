Ce a pățit un român în drum spre Thassos, cea mai iubită insulă din Grecia. „Total neplăcut în condițiile în care aveam doi copii”. Reacții imediate

Un român a avut parte de un incident neplăcut în drum spre una dintre cele mai frumoase destinații: Thassos. După ce s-a destăinuit, oamenii au sărit imediat cu idei în ajutor, dar au fost și mulți care l-au blamat.

Un român a avut parte de un incident neprevăzut în Thassos care se putea solda cu probleme serioase

a Greciei, este una dintre destinațiile favorite ale românilor. Este de înțeles pentru că Insula Thassos este cea mai apropiată insula grecească de România. Drumul până în această insula este ușor, nefiind neapărat nevoie de o noapte de cazare pe traseu.

Peisajele superbe, apa cristalină și faptul că Inusla este atât de ofertantă la capitolele cazare, plaje și activități turistice, fac ca Thassos să fie destinația perfectă de vacanță. Din păcate, unii turiști nu iau în calcul și drumul care, deși poate fi făcut repede, nu este așa cum te aștepți. Iată ce a pățit un român care a plecat cu familia în vacanță.

“În atenția celor ce plănuiesc să facă traseul Ruse – Makaza noaptea. În Bulgaria prin majoritatea orașelor și sătucelor există foarte multe limitatoare de viteză turnate din asfalt. O proporție de aproape 90% sunt fără marcaj sau marcaj foarte șters. Astfel este aproape imposibil să le observi chiar dacă respectați viteza de mers. Eu am luat vreo 2 cu 25 – 30 km/h și am sărit toți din scaune.

Total neplăcut în condițiile în care aveam 2 copii de 1 și 5 ani dormind în mașină. Iar pentru cârcotașii care ar găsi scuze că nu s-a respectat viteza de mers sau farurile nu erau conforme menționez că mergeam perfect regulamentar iar farurile mașinii sunt Full LED. Drumuri fără evenimente si vacanță plăcută vă urez!”, a scris bărbatul pe un grup de Facebook.

Incidentul bărbatului român în drum spre Thassos a stârnit numeroase reacții contradictorii

Internauții nu au considerat că este o problemă că acele limitatoare de viteze sunt de dimensiuni mari, mai ales că acestea ar fi semnalizate.

“Și eu am fost pe acolo de atâtea ori, cu o masina cu faruri halogen, borcane, veche de 18 ani și nu am sărit toți din scaune. Ce e drept, unul din ele l-am văzut târziu, dar în rest, am redus la timp viteza. Nu contează farurile și nici marca mașinii mereu, dacă lipsesc skill-urile”, a scris un internaut la postare.

Răspunsul bărbatului a venit imediat: “Problema nu este că au pus reductoare. Sunt perfect de acord cu ele. Problema este nesemnalizarea lor. Acele limitatoare din punct de vedere legal trebuie marcate cu vopsea specială. Ele nu sunt facute din materiale adiționale, ci din același asfalt ca și strada pe care circuli. Daca eu stau cu ochii pe trecere să fiu atent la pieton, nu am cum să observ un limitator nemarcat. Atentia mea se îndreaptă în mod normal la posibilul pieton ce traversează, nu la dealurile de pe asfalt. Înțelegi problema mea?”, susține vehement autorul postării.

Ce replici usturătoare a primit bărbatul român care căuta compasiune

“Am făcut drumul ăsta în fiecare an de vreo 7 ani chiar și de doua ori pe an. La toate acele limitatoare de viteza exista indicatoare rutiere. Deci subscriu la ce s-a spus mai sus, soferul este problema”, a continuat un alt internaut.

“Dacă nu vezi limitatoarele de viteză, indicatoarele cu 30km/h, problema este între scaun și volan”, “Acele denivelări sunt doar în localități și sunt anunțate cu semn de circulație! Cred că mașina ta nu prea face diferența dintre drum întins și drum în localitate!”, au fost alte comentarii.

Au existat însă și persoane care l-au compătimit pe bărbat: “Ești norocos la 25,30 km/h. Eu le am luat la 80km/ h. Vacanță plăcută” i-au transmis oamenii.

Ce trebuie să știi dacă vrei să ajungi în Thassos

turiștilor români, fiind aflata, practic, la o aruncătură de băț de București. În funcție de buzunar, de ce activități doriți să faceți , cazarea este de preferat să fie aleasă cu atenție și înțelepciune! Există cazări pentru toate buzunarele, dar se pot găsi și hoteluri sau căsuțe cu raport calitate-preț excelent.

Dacă nu aveți mașină sau nu doriți să o folosiți pe timpul șederii, puteți folosi autobuzele din Thassos. Sunt o mulțime de stații de unde le puteți lua: Limenas, Potos, Limenaria, Theologos, Golden Beach, Panagia, prinos și încă altele. Turiștii din Thassos sunt înnebuniți după mâncarea grecească, iar raportul calitate-preț este bun.