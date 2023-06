Cât a ajuns să coste o noapte de cazare în Thassos pentru luna august 2023: “În mod cert găseai și mai ieftin”

Cât a ajuns să coste o noapte de cazare în Thassos pentru luna august 2023? Cei care au în plan să meargă în Grecia în această vară ar fi bine să știe ce îi așteaptă. Mulți au reușit să obțină prețuri mici, în timp ce alții plătesc sute de lei pentru o singură noapte.

Cât a ajuns să coste o noapte de cazare în Thassos pentru luna august 2023

Numeroși români aleg să meargă aici vara. Dincolo de peisajele uimitoare și plajele generoase, mâncarea este și ea atractivă, iar cazarea destul de ieftină.

Sau cel puțin așa era până acum. Cât a ajuns să coste o noapte de cazare în Thassos pentru luna august 2023? Într-un grup de pe Facebook, mai mulți români au comparat prețurile cerute pentru cazarea din această vară.

Se pare că unele persoane au avut noroc, în timp ce altele au ajuns să plătească sute de lei doar pentru o singură noapte de cazare în Thassos. O persoană spre exemplu spune că a rezervat un apartament pentru nouă nopți la finele lunii august.

O singură noapte de cazare costă 150 de euro, adică echivalentul a aproape 740 de lei. Apartamentul are vedere la munte și la mare, însă persoana respectivă spune că se găsesc și prețuri mult mai accesibile de atât, pentru cei care nu au pretenții.

O altă persoană în schimb a spus că fiecare poate să plătească cât își permite. Există prețuri accesibile pentru orice tip de buzunar. Contează să cauți însă și să știi de ce ai nevoie pentru un sejur complet.

”După buget și plata. După plată si răsplata. E Ok pretul atâta timp cât ți-l permiți. In mod cert găseai (găsești) mai ieftin, dar așa e cu toate cheltuielile atunci când veniturile îți permit un pic mai mult. Concediu plăcut și nu te mai măcina că e mai ieftin (si sigur mai civilizat) ca la Mamaia de Luxemburg,chiar și in condițiile astea de plata”, a fost unul dintre comentarii.

Cum au evoluat prețurile pentru cazare în Thassos

Și se pare că alți români au găsit prețuri și mai piperate de atât. O altă persoană a închiriat un apartament în perioada 1-8 august pentru trei adulți trei copii. Aceștia au plătit pentru o noapte de cazare în Thassos nu mai puțin de 160 de euro.

Alte persoane însă, mai puțin pretențioase, au găsit oferte fabuloase. Un alt internaut spune că există cazări cu prețuri începând de la 50 de euro. Acestea diferă, evident, în funcție de locație, dar și de distanța până la plajă.

”Prețurile diferă de la locație la locație în funcție de distanța față de plaja, de facilități, de confort, de atracțiile din jur de stațiune. Și da, se găsesc cazări cu 50 de euro pe noapte la fel cu sunt și cu 300 de euro pe noapte”, a fost un alt comentariu.

Au fost și persoane care au închiriat în luna august 2023 în Thassos un studio. Pentru el au plătit 120 de euro,