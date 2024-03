Ce a spus Louis Munteanu despre interesul de la FCSB și Rapid. Răspuns sincer după eșecul Farului

Partida a închis etapa a 3-a din play-off-ul SuperLigii. FCSB-ul a lovit pe final de joc și a reușit să ia toate cele trei puncte. Adrian Șut a marcat golul victoriei în minutul 82, după un corner executat de Florinel Coman.

Louis Munteanu consideră incorect rezultatul

Echipa antrenată de Ghoerghe Hagi, Farul Constanța, a fost la conducerea jocului în majoritatea timpului. Însă, ocaziile “marinarilor” s-au lovit de un Ștefan Târnovanu, într-o zi de grație la Ovidiu.

Unul dintre cei mai activi jucători ai Farului, Louis Munteanu, a declarat la finalul partidei că meciul a fost decis de ocaziile ratate la poarta FCSB-ului. Tânărul fotbalist consideră că el și colegii săi l-au făcut pe portarul advers omul meciului.

L-a făcut pe Târnovanu omul meciului

Elevul lui Gheorghe Hagi a mai punctat că Farul a făcut un meci bun împotriva liderului din SuperLiga României. Louis Munteanu consideră că un rezultat de egalitate la partida de la Ovidiu era mai echitabil.

“Nu am fost inspirat în fața porții. Acolo la finalizare sau la ultima pasă nu ne-au ieșit. Am ratat foarte mult. L-am făcut pe Târnovanu omul meciului. Totuși, am făcut un meci bun.

Consider că un rezultat de egalitate era mai echitabil. Mergem la fiecare meci să câștigăm toate cele trei puncte De ce să ne pierdem motivația în urma acestui rezultat?

Nu avem nimic de pierdut, nu mai avem presiune. Vrem să mergem în cupele europene”, a declarat Louis Munteanu la finalul jocului, în cadrul emisiuni FANATIK SUPERLIGA de la Prima Sport.

Nu a fost deranjat de interesul Rapidului

Același Louis Munteanu a mai fost întrebat la finalul partidei ce părere are despre pentru el și dacă își dorește să fie la EURO. Fotbalistul a declarat extrem de relaxat că nu a fost deranjat de faptul că o echipă adversă și-a declarat interesul pentru serviciile sale.

“Cum să mă deranjeze? Mi-am văzut de treaba mea. M-am antrenat cât mai bine și am încercat să le dau gol și celor de la FCSB, dar nu s-a putut. Sper că îmi voi reveni în meciul următor pentru că sunt un marcator. Vreau să fiu la EURO. Orice jucător cred că își dorește. Sper să am evoluții cât mai bune și să fiu chemat”, a punctat același Louis Munteanu.