Ce şanse are România să fie cap de serie în barajul pentru CM 2022! Toate calculele și lista posibililor adversari

România s-a apropiat de calificarea în barajul pentru Campionatul Mondial 2022, după , astfel că privim cu multă încredere dubla din noiembrie, cu Islanda şi Liechtenstein. Un alt obiectiv important este accesul în urna capilor de serie, însă de această dată nu stăm la mâna noastră, iar şansele sunt foarte mici.

România e pe locul 8 în clasamentul care stabileşte capii de serie pentru barajul CM 2022. Ce adversari am putea avea

În prezent, România ocupă locul 8 în clasamentul echipelor care ocupă poziţiile secunde în grupele din preliminariile CM 2022. Lucrurile s-ar putea schimba în urma meciurilor care se vor juca marţi seară. Cu victorii, Albania şi Ucraina ne-ar putea trimite pe locul 10, ultimul, astfel că şansele pentru un loc în urna capilor de serie ar putea deveni o misiune imposibilă.

FANATIK îţi prezintă situaţia în fiecare grupă din preliminariile CM 2022, inclusiv câte puncte şi-ar mai putea adăuga România în misiunea pentru un loc în urna capilor de serie. Un aspect important, din moment ce există grupe cu 5 echipe, echipelor clasate pe locul 2 în grupele cu 6 formaţii le vor fi şterse punctele obţinute cu naţionalele care se vor clasa pe ultima poziţie.

Grupa J – Dublă miză pentru România în meciul cu Islanda

, programat pe 11 noiembrie. Succesul, coroborat cu o remiză în Armenia – Macedonia de Nord, ne-ar asigura în proporţie de 99,99% calificarea în baraj, înaintea meciului cu Liechtenstein.

Pe lângă faptul că ne-ar aduce mai aproape de baraj, victoria cu Islanda ne-ar aduce ultimele 3 puncte care vor intra în clasamentul echipelor de pe locul 2. Liechtenstein e ultima în Grupa J, astfel că România nu se poate baza pe rezultatele din această dublă. În aceste condiţii, România ar ajunge la 13 puncte în ierarhia care va stabili urnele valorice.

Grupa A – Portugalia sau Serbia, sigure de locul în urna capilor de serie

În clasamentul actual pentru echipele de pe locul 2, Portugalia e lider, cu 13 puncte, iar pentru lusitani urmează meciul cu Luxemburg. Serbia, ocupanta locului 1 în Grupa A, are meci cu Azerbaidjan şi şanse mari la victorie.

Derby-ul pentru locul 1 se va juca pe 14 noiembrie, când Portugalia primeşte vizita Serbiei. Lusitanii sunt favoriţi să obţină calificarea directă, mai ales că au şi un meci mai puţin jucat, astfel că sârbii ar ajunge în baraj, iar în prezent au 14 puncte. Fiind o grupă de 5 echipe, ocupanta locului 2 nu va avea puncte şterse şi va fi peste România în clasamentul pentru stabilirea capilor de serie.

Grupa B – Trei echipe se bat pentru primele două locuri

Vorbim de o nouă grupă de 5 echipe, unde Spania este lider şi Suedia ocupă locul 2. Nordicii au 12 puncte, astfel că ocupă poziţia secundă şi în clasamentul pentru urna capilor de serie. Grecia poate intra şi ea în ecuaţie, însă trebuie întâi să obţină un succes cu Suedia. În proporţie mare, echipa de pe locul 2 din Grupa B va sta mai bine ca România.

Există un singur scenariu favorabil pentru România, dacă îşi câştigă meciul cu Islanda, dar cu şanse foarte mici. Dacă Suedia pierde ambele meciuri rămase, iar Grecia obţine doar 3 puncte, atunci eleni ar ajunge la 12 puncte şi ar fi sub România, iar Spania ar merge direct la Mondial.

Meciurile la care România trebuie să fie atentă

12 octombrie: Suedia – Grecia

11 noiembrie: Georgia – Suedia, Grecia – Spania

14 noiembrie: Grecia – Kosovo, Spania – Suedia

Grupa C – Elveţia, şanse mari să fie echipa de pe locul 2

Elveţia ocupă în prezent locul 2 în Grupa C, una cu 5 echipe, şi are şanse mari să termine pe această poziţie. Italia este liderul grupei şi nu va juca marţi, însă va primi vizita elveţienilor, în derby-ul pentru locul 1, pe 12 noiembrie. Selecţionata lui Murat Yakin poate face 14 puncte după meciul de marţi, cu Lituania, astfel că indiferent de ceea ce se va întâmpla în ultimele două etape, ocupanta locului 2 din Grupa C va fi peste România.

Grupa D – Ţinem cu Bosnia şi Finlanda, dar atenţie la Ucraina

Ucraina este echipa de pe locul 2 din Grupa D, tot una cu 5 echipe, cu 8 puncte, însă în calcule mai intră Bosnia şi Finlanda. Meciurile de marţi ne pot oferi un tablou mai clar, iar rezultate de egalitate în aceste dueluri ne-ar avantaja.

Dintre cele trei echipe care trag la locul 2, Bosnia şi Finlanda sunt singurele care mai au de disputat trei meciuri. Pentru bosniaci, finalul preliminariilor va aduce dubla cu Ucraina, ultimele partide ale vecinilor din Nord în această campanie. Cel mai bun scenariu, pentru România, ar fi acela ca cele trei formaţii să se încurce între ele şi să adune sub 13 puncte sau să facă 13 puncte, dar cu un golaveraj mai mic decât al tricolorilor.

Meciurile la care România trebuie să fie atentă

12 octombrie: Kazahstan – Finlanda, Ucraina – Bosnia

13 noiembrie: Bosnia – Finlanda

16 noiembrie: Bosnia – Ucraina, Finlanda – Franţa

Grupa E – Cehia şi Ţara Galilor, duel de la distanţă. Au avantajul Ligii Naţiunilor

Cehia ocupă locul 2 în Grupa E, ultima cu 5 echipe, la egalitate de puncte cu Ţara Galilor, diferenţa fiind făcută de golaveraj. Meciurile decisive se vor disputa în noiembrie, însă cele două selecţionate stau liniştite, după ce şi-au câştigat grupele din Divizia B a Ligii Naţiunilor.

Dacă Ţara Galilor va termina pe locul 2, Cehia are şanse de peste 80% să ajungă în baraj pe ruta Ligii Naţiunilor. Invers, dacă cehii prind poziţia a doua, galezii sunt în proporţie de 90% în baraj. Ambele au câte 11 puncte, însă Cehia va juca doar un meci în noiembrie, cu Estonia, în ultima etapă, în timp ce Ţara Galilor are o misiune uşoară, acasă, cu Belarus, în timp ce ultima partidă este cu Belgia, care are şanse foarte mari să fie deja calificată. În aceste condiţii, ocupanta locului 2 din Grupa E va fi, în proporţie destul de mare, peste România.

Meciurile la care România trebuie să fie atentă

13 noiembrie: Ţara Galilor – Belarus, Cehia stă

16 noiembrie: Cehia – Estonia, Ţara Galilor – Belgia

Grupa F – Trei echipe se luptă pentru locul 2

Am ajuns la grupele cu 6 echipe, unde rezultatele cu ultimul loc vor fi şterse pentru ocupanta poziţiei secunde. În acest moment, pe locul 2 se află Scoţia, cu 14 puncte, urmată de Israel şi Austria, ambele cu câte 10 puncte. Dacă scoatem rezultatele cu Moldova, ultima clasată, Scoţia ar avea acum 11 puncte, în timp ce Israel şi Austria, câte 7 puncte. Toate cele trei echipe vor întâlni Moldova în ultimele trei runde.

Marţi seară se dispută trei meciuri care ne interesează şi care ar putea să ne îngreuneze drumul spre urna capilor de serie. În acelaşi timp, Austria ar putea să iasă din cursa pentru locul 2, dacă va fi învinsă de Danemarca, iar Scoţia bate Insulele Feroe, un scenariu cu şanse mari de reuşită.

Cu o victorie în faţa Insulelor Feroe, Scoţia ar ajunge la 14 puncte (din moment ce am scos din calcul punctajul obţinut cu Moldova) şi ar fi peste România.

Meciurile de marţi la care România trebuie să fie atentă

12 octombrie: Danemarca – Austria, Insulele Feroe – Scoţia, Israel – Moldova

Grupa G – Doar nişte minuni ne-ar ajuta

Norvegia, Turcia şi Muntenegru se luptă pentru locul 2, însă şi Olanda, liderul grupei, ar putea să aibă emoţii. În ultimele două etape, batavii se vor duela cu muntenegrenii şi norvegienii. Dacă excludem punctele obţinute cu Gibraltar, Turcia are 12 (mai are de jucat un meci cu ultima clasată), Norvegia e cu 11 şi Muntenegru ajunge la 5.

Singurul scenariu fericit pentru România, însă cu şanse de până în 5%, este ca Muntenegru să obţină locul 2, însă pentru asta are nevoie de două victorii, iar Turcia şi, în special, Norvegia să piardă ambele meciuri din etapele jucate în noiembrie. Tot nu ar fi destul pentru muntenegreni, care trebuie să aibă şi golaveraj superior nordicilor ca să-i depăşească (Norvegia e la +9, Muntenegru e la 0).

Meciurile la care România trebuie să fie atentă

13 noiembrie: Norvegia – Letonia, Turcia – Gibraltar, Muntenegru – Olanda

16 noiembrie: Gibraltar – Letonia, Muntenegru – Turcia, Olanda – Norvegia

Grupa H – Croaţia – Rusia va fi meciul decisiv pentru primele două locuri

Situaţia în Grupa H este destul de clară, Croaţia şi Rusia se vor duela, în ultima etapă, pentru primul loc. În prezent, ruşii sunt lideri, cu 19 puncte (16 puncte dacă scoatem rezultatele cu ultima clasată, Cipru, pe care o vor întâlni în penultima etapă), în timp ce croaţii sunt pe 2, cu 17 puncte (11 puncte dacă scoatem rezultatele cu ultima clastă). Cu victorii în penultima etapă, duelul de la Zagreb ne va interesa doar în privinţa posibilului adversar din baraj.

Meciurile la care România trebuie să fie atentă

11 noiembrie: Rusia – Cipru, Malta – Croaţia

14 noiembrie: Croaţia – Rusia

Grupa I – Două echipe pentru locul 2, Ungaria stă la pândă

Albania este ocupanta locului 2, cu 15 puncte (9 puncte dacă excludem punctele obţinute cu San Marino, ultima clasată), fiind urmată de Polonia, 14 puncte (8 puncte fără rezultatele cu San Marino), şi Ungaria, cu 10 puncte (7 puncte).

Scenariul favorabile pentru România este ca Albania, Polonia sau Ungaria să obţină cât mai puţine puncte în ultimele trei etape.

Meciurile la care România trebuie să fie atentă

12 octombrie: Albania – Polonia, Anglia – Ungaria

12 noiembrie: Andorra – Polonia, Anglia – Albania, Ungaria – San Marino

15 noiembrie: Albania – Andorra, Polonia – Ungaria

Ce posibili adversari ar putea să aibă România în barajul pentru CM 2022

Dacă nu vom avea parte de câteva minuni, România va fi în urna a doua la tragerea la sorţi, astfel că va avea parte de adversari dificili. FANATIK îţi prezintă scenariul cel mai probabil pentru lista posibililor adversari din baraj.

o echipă din Grupa A: Portugalia sau Serbia

o echipă din Grupa C: Italia sau Elveţia

o echipă din Grupa B: Spania sau Suedia

o echipă din Grupa H: Croaţia sau Rusia

o echipă din Grupa G: Olanda, Norvegia sau Turcia

o echipă din Grupa I: Albania sau Polonia

*echipele trecute cu roşu au şanse mari să termine pe locul 2 în grupele respective şi, astfel, să fie adversare ale României

Când va avea loc tragerea la sorţi pentru stabilirea barajului CM 2022

UEFA nu a anunţat încă o dată oficială pentru tragerea la sorţi a meciurilor din barajul de calificare la CM 2022. Conform documentelor forului continental, care prezentau formatul preliminariilor, tragerea la sorţi ar urma să aibă loc în luna noiembrie, după finalizarea grupelor, sau în decembrie.

Regulile pentru barajul de calificarea la CM 2022. De ce este important statul de cap de serie

Primele şase echipe, din clasamentul selecţionatelor care au terminat pe locul 2 în faza grupelor, vor avea statul de cap de serie în semifinalele barajului de calificare la CM 2022. Celelalte patru naţionale şi cele două venite din Liga Naţiunilor se vor afla în urna a 2-a.

Cele 12 echipe vor fi împărţite pe trei rute de calificare, în care se vor juca două semifinale şi o finală, într-un mod similar cu barajul de calificarea la EURO 2020.

Semifinalele şi finalele din baraj se joacă într-o singură manşă, iar capii de serie vor găzdui meciurile din semifinale. Gazda fiecărei finale va fi aleasă în urma unei trageri la sorţi, în cadrul evenimentului din noiembrie sau decembrie.

Când ar putea să joace România în barajul de calificare la CM 2022

Meciurile din semifinalele sunt programate să se dispute pe 24 şi 25 martie 2022, în timp ce finalele vor avea loc pe 28 şi 29 martie 2022.