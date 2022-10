Ce ar fi vrut să facă Laura Lavric în afară de muzică: ”Regizorul mi-a dat nota 10”

Ce ar fi vrut să facă în afară de folclor. Artista a povestit că a avut posibilitatea să joace pe scenă și un regizor chiar a felicitat-o pentru primul său proiect. Tot atunci a primit nota 10.

În ce domeniu și-a încercat norocul Laura Lavric. Cântăreața a fost apreciată

Laura Lavric iubește folclorul, dar în aceeași măsură și teatrul. I-ar fi plăcut foarte mult să joace și chiar a avut o încercare în urmă cu peste 30 de ani, când era la Botoșani. La momentul respectiv vedeta avea rolul Chiriței.

„Din păcate, a plecat regizorul, iar noul regizor nu a continuat acel spectacol. Am rămas de atunci cu regretul că nu am urcat pe scena unui teatru. S-a mai întâmplat o dată, eram tot la TVR, în emisiunea lui Dan Bittman.

Aveam pregătit un scurt moment cu Daniela Condurache, în care ea venea într-un control, iar eu aveam o mică afacere. Nu ştiu cum s-a făcut că Daniela a uitat o replică şi atunci, ca să nu se lase tăcerea, am pus mâna pe o mătură şi i-am zis: «Auzi, doamnă, pleacă de aici, că nu mai ai ce să controlezi! Ai văzut actele, sunt în regulă, poţi pleca!».

Daniela ar mai fi rămas, că era în control, dar am gonit-o. Regretatul Ion Besoiu era şi el în emisiune, iar la final m-am dus la dânsul, ruşinată, să-mi cer scuze pentru acea intervenţie. Am rămas uimită când l-am auzit că mă întreabă «Cu cine ai lucrat?».

«Cu cine? Cu mine, maestre!», i-am răspuns. Iar altă dată, am avut o scurtă scenetă cu Marius Rizea – el era doctor, eu eram o femeie de la ţară, înstărită, aveam şi o fată de măritat, pe Oana Roman.

Textele erau scrise pe prompter, dar mie îmi trebuiau ochelari ca să citesc, aşa că am întrebat regizorul dacă mă lasă să dau replicile cu cuvintele mele. Mi-a dat voie. După ce a «consultat-o» pe Oana, doctorul spune: «Fata dumneavoastră n-are nimic!», iar eu am replicat: «Dacă n-are ea, am eu! Că n-am bărbat de 10 ani!».

Rizea a rămas consternat, bâlbâindu-se că e om însurat, iar sceneta s-a încheiat cu mine alergându-l pe doctor… La sfârşit, regizorul mi-a dat nota 10, spunându-mi că am actoria în sânge. Eh… eu rămân la folclorul meu”, a spus Laura Lavric pentru .

Laura Lavric, adepta improvizației pe scenă

Laura Lavric a mai precizat că atunci când i se întâmplă să uite versurile cântecelor sale găsește mereu ceva cu care să înlocuiască. Frica de penibil a făcut-o pe interpreta de muzică populară să fie foarte creativă.

De asemenea, improvizează foarte repede, fiind recunoscătoare acestui talent Celui de Sus. În aceeași notă, solista a mai subliniat că uneori nici nu mai știe ce momente face la repezeală, la spectacole.

Când s-a angajat prima oară avea numai 15 ani. Ulterior, Laura Lavric a făcut parte din emisiunea Dialog la distanță și a început să cânte la Ciprian Porumbeascu, deși i se spunea că nu este bună. Mai târziu, cântăreața le-a dovedit contrariul.