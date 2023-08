Ce ascunde zâmbetul lui Dan Șucu. Drama din spatele succesului financiar.„E greu să-i explic unui copil că are o soră adultă”

Dan Șucu este fără doar și poate unul dintre cei mai de succes afaceriști români. În spațiul public afișează mereu un zâmbet și o atitudine foarte pozitivă, dar în spatele acestor două aspecte se ascunde o dramă. Ce a dezvăluit una dintre fiicele milionarului?

Ce dramă ascunde Dan Șucu. Una dintre fiicele sale a mărturisit totul

Acționarul de la Rapid este mai tot timpul în centrul atenției. Datorită notorietății, averii, profesiei, dar și în urma divorțului prin care a trecut și a vieții pe care și-a refăcut-o cu o altă femeie. Dan Șucu are alături de aceasta doi fii, după ce din prima căsnicie au rezultat două fiice.

Ioana Șucu și Cristina Șucu sunt, mai exact, Cele două surori nu au trecut, încă, pe deplin, peste faptul că tatăl lor a ales să-și refacă viața cu o altă femeie. Ioana Șucu a mărturisit într-un interviu că refuză să stea de vorbă cu aceasta.

În schimb, Ioana Șucu nu are nimic împotrivă în a petrece timp cu frații să vitregi și simte că relația cu tatăl ei a devenit mai strânsă, în ultimii ani. Asta în condițiile în care, o perioadă, nici ea, nici sora ei nu au mai dorit să interacționeze cu cel care le-a crescut.

”Nu petreceam foarte mult timp nici când era cu noi (n.r. Dan Șucu), însă o perioadă am întrerupt orice dialog. Oricum ar fi, un tată care e acasă, e acasă şi unul care nu este, nu este. Se schimbă complet lucrurile atunci când nu mai locuieşti împreună cu el şi el are altă familie. Tatăl meu are doi băieți. Nu am nicio problemă cu ei, ba dimportivă.

E greu să-i explic unui copil că are o soră adultă, dar știți cum sunt copiii. Dacă le duci o jucărioară devii cel mai bun prieten al lor. Ne jucăm în parc, îi vizitez în casa tatei. Cu soția lui nu voi fi niciodată prietenă. În schimb, relațiile cu tata au devenit mai apropiate.”, a spus Ioana Șucu pentru site-ul puterea.ro

Cine este actuala soție a lui Dan Șucu

Aceasta a lucrat o vreme în televiziune, ca prezentatoare TV, și a fost anterior, la fel, într-un alt mariaj. Dan Șucu și-a unit destinele cu Diana Lăscărescu după ce în 2007 a divorțat de Camelia Șucu.

Dan Șucu și Camelia Șucu au fost împreună 18 ani. S-au cunoscut în timpul facultății, iar din povestea lor de dragoste au rezultat două fiice. Mai mult, ambii au pus bazele unei afaceri de familie, compania de mobilă ”Mobexpert”.

Odată cu pronunțarea divorțului, Dan Șucu a fost nevoit să-i achite Cameliei Șucu o sumă exorbitantă de pe urma afacerii lor. Nici mai mult, nici mai puțin de 40 de milioane de euro, din acțiunile ”Mobexpert”. Se spune că băncile ar fi început atunci o ”luptă” pentru a o avea clientă pe Camelia Șucu.