Ce decizie a luat Gabriela Prisăcariu înainte de nunta cu Dani Oțil: ”S-ar putea să rămân fără soț”

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă, la doi ani după ce au spus marele ”Da!” în fața stării civile și au devenit părinții unui băiețel, pe nume Luca Tiago. Soția lui Dani Oțil, însă, a decis să facă o schimbare chiar înainte de eveniment.

Gabriela Prisăcariu, schimbare de planuri cu puțin timp înainte de nunta cu Dani Oțil

, deși multă lume a crezut că în 2021 au făcut și acest pas. Cei doi nu au comunicat cu precizie data nunții, dar cert este că își vor promite iubire și în fața Lui Dumnezeu în această vară.

ADVERTISEMENT

”Dani zice că se însoară a doua oară cu aceeași femeie, dar nu e așa, facem cununia religioasă și va fi vara asta. Îmi place să pregătesc din timp toate detaliile și le am puse la punct”, a spus Gabriela Prisăcariu, în urmă cu câteva luni, la Antena Stars.

Gabriela Oțil vrea a doua rochie de mireasă la nuntă

Celebrul cuplu are aproape totul pus la punct, până acum. ”Aproape”… căci soția lui Dani Oțil s-a răzgândit asupra rochiei de mireasă, pe care și-a achiziționat-o din Roma. Fotomodelul vrea să mai aibă și o a doua rochie, deși inițial era decisă să poarte una singură.

ADVERTISEMENT

”Nu, cred că o să rămân la una, îmi este foarte dragă rochia aleasă și probabil că o să rămân doar la ea. De când am născut am devenit extrem de emotivă și da, probabil că voi și plânge. Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.”, mai spunea Gabriela Prisăcariu pentru aceeași sursă.

Ce a determinat-o, însă, să facă această schimbare de plan? Și-a dat seama că îi va fi cald într-o singură rochie, așa că vrea o a doua pentru petrecere. Nu va merge să o cumpere dintr-un magazin, ci vrea să-i fie făcută de către o croitoreasă.

ADVERTISEMENT

”Să vă povestesc cu ce îmi ocup eu timpul. Mi-am dat seama, dar să nu mă spuneți, vă rog, că s-ar putea să rămân fără soț. Mi-am dat seama că îmi va fi foarte cald în rochia de nuntă, cea de biserică, deși am susținut sus și tare că eu am doar o rochie, că nu mă schimb, mi-am dat seama că ar fi bine să mă schimb.

Și acum, pe ultima sută de metri, mai e foarte puțin până la nuntă, chiar mi-aș dori să-mi fac o rochie la comandă, adică nu doar să găsesc una și să o cumpăr. Țineți-mi pumnii!”, a transmis Gabriela Prisăcariu

Cum s-au cunoscut Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil

. Tot pe contul său de Instagram, Gabriela Prisăcariu le dezvăluia într-o zi admiratorilor că s-a cunoscut cu moderatorul în timp ce ea avea o apariție la Antena 1, în rochie de mireasă