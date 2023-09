Ce au făcut Tavi Clonda și Gabriela Cristea în prima zi de școală a Victoriei: ”Să-ți dea aripi”

Ce au făcut artistul și prezentatoarea de la Antena Stars în a Victoriei. Vedetele vor fi mereu alături de copilă și îi vor da aripi de fiecare dată. Imaginea cu care i-au cucerit pe urmăritorii din mediul virtual.

Cum s-au comportat Tavi Clonda și Gabriela Cristea în prima zi de școală a fiicei lor, Victoria. Mesajul transmis de cei doi

Tavi Clonda și Gabriela Cristea s-au comportat ca niște adevărați părinți în prima zi de școală a fiicei lor mai mare, Victoria. Cei doi au transmis un mesaj emoționant, marcând momentul printr-o fotografie inedită.

Cântărețul și moderatoarea emisiunii Mireasa – Capriciile iubirii au imortalizat momentul în care copila a păși în curtea instituției de învățământ, acolo unde va studia de acum înainte. Fanii lor au înroșit butonul de Like.

Peste 1.500 de persoane au apreciat poza, în timp ce alții au lăsat numeroase comentarii. Mai mult, aceste clipe speciale au fost marcate de cunoscutul artist și celebra prezentatoare printr-un mesaj emoționant.

„Baftă multă la școală, Victoria! Mami și tati sunt lângă tine să-ți dea aripi!”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram, în dreptul unei imagini în care apare alături de soțul său, Tavi Clonda, și de fata cea mare.

Pe de altă parte, vedeta de la Antena Stars nu a uitat să-și anunțe urmăritorii că cea mică, Iris, a început grupa mare la grădiniță. Asta înseamnă că anul următor copila o va lua pe urmele surorii sale mai mari.

Gabriela Cristea, despre bullying-ul din școli

Gabriela Cristea are o relație foarte frumoasă cu fetele sale și încearcă să comunice cu ele cât mai mult posibil. La un moment dat prezentatoarea a mărturisit că, din păcate, copilele au fost victime ale bullying-ului.

Vedeta este conștientă că acest tip de comportament este în toate școlile din România, fie de stat, fie private, dar de fiecare dată are grijă să le ofere încredere Victoriei și lui Iris. În felul acesta copilele vor veni mereu la ea să se confeseze.

„Apropo de bullying, da, din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței.

Până la urmă toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine. Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal”, a declarat Gabriela Cristea pentru revista .