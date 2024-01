Ce au pățit doi tineri chiriași la doar câteva săptămâni după ce s-au mutat într-un apartament în Cluj-Napoca. Ce le-a făcut proprietarul: “Ne simțim batjocoriți. Mi se pare josnic”

Doi tineri chiriași care s-au mutat pe 1 ianuarie 2024 într-un apartament din municipiul Cluj-Napoca au trăit un adevărat coșmar. Totul din cauza proprietarului locuinței. Ce le-a făcut acesta.

Clipe cumplite trăite de doi tineri chiriași după ce s-au mutat într-un apartament din Cluj-Napoca. Ce le-a făcut proprietarul

Doi tineri au crezut că au dat lovitura după ce . După ce au bătut palma cu proprietarul, la finalul anului trecut, aceștia au închiriat o locuință situată în zona Mărăști.

ADVERTISEMENT

Toate păreau bune și frumoase. La 1 ianuarie, cuplul s-a mutat în apartamentul cu 3 camere. Din acest moment, lucrurile au început să se complice, totul din cauza proprietarului.

Acesta din urmă a uitat să le spună tinerilor un mic ”detaliu”. Abia după semnarea contractului cu noii chiriași, proprietarul apartamentului le-a spus acestora că fostul bărbat care a locuit în acest imobil ar avea tendința de a reveni la locuință. Și asta nu e tot. Se pare că fostul chiriaș este un individ cu grave probleme medicale.

ADVERTISEMENT

Coșmarul celor doi tineri a început la numai o săptămână . Ei s-au trezit cu fostul chiriaș la ușă. Acesta a sunat insistent la soneria locuinței, apoi a ajuns până în fața ușii.

”Trece o săptămână de când dormim în noul apartament și luni dimineata la 10:48 prietenul meu merge la ușă spunând că parcă a sunat cineva la sonerie. Între timp a și bătut la ușa.

ADVERTISEMENT

Aud că prietenul întreabă cine e? Răspunsul a fost: ‘Deschideți ușa!’. Ajunsă și eu la ușă evident am zis nu. Și a zis că îi caută pe proprietari. I-am răspuns că nu sunt aici și iar ne-a poruncit să deschidem ușa. Am zis iar nu și a întrebat de ce. Am zis că nu-l cunoaștem. Și răspunsul a fost: ‘Dar nu vreți să mă cunoașteți?’. Din nou am zis nu și omul a zis bine și a plecat.

Am rămas amândoi muți de frică, nu am putut reacționa si doar am rămas în fața ușii tremurând. Este interfon la scară, dar omul a intrat cumva, noroc că yalele ușii de la apartament au fost schimbate”, povestesc tinerii, conform .

ADVERTISEMENT

Tineri chiriași, după ce s-au confruntat cu fostul chiriaș: ”Ne simțim batjocoriți”

În acest moment, cei doi tineri spun că au ajuns să se teamă pentru viața lor. Ei nu știu cu cine au de a face. ”Nu se știe niciodată când un om instabil vine și ne omoară dracu’ în bloc, când venim acasă din oraș sau cine știe ce se mai poate întâmpla”, spune unul dintre chiriași.

Oamenii îl acuză pe proprietar că nu le-a spus nimic înainte de semnarea contractului. Admit că se simt batjocoriți și dezvăluie că au început deja să se uite după un alt apartament.

”Noi deja nu mai știm ce să credem, ne simțim batjocoriți. Mi se pare josnic ce au făcut, că ne-au zis doar după semnarea contractului. Acum trebuie să stăm cu frică până găsim alt apartament”, spun tinerii.