Ce avere impresionantă are fata lui Teodor Meleșcanu! Marina e director la Facultatea de Medicină Dentară

Fostul demnitar (80 de ani) are o fată din căsnicia cu Felicia Meleșcanu, fosta prezentatoare tv decedată în 2004. În vârstă de 53 de ani, Marina Imre a vorbit mereu în termeni elogioși despre părinții ei celebri.

”Recunosc că am fost tentată de televiziune, jurnalism, după modelul mamei mele. Uneori, şi politica m-a tentat, după modelul tatălui. Totuşi am ales să urmez sfatul dnei doctor Aslan, pentru că pe mine mă reprezintă mai bine. Și în fiecare zi care a urmat, m-am convins că am făcut alegerea care mi se potriveşte perfect. Carierele părinţilor sunt ale lor, îi definesc şi împlinesc pe ei, însă fiecare trebuie să-şi găsească drumul propriu în care să-şi poată exprima măsura propriei valori”, mărturisea acum doi ani Marina Imre.

Marina Imre a dezvăluit și care au fost persoanele care au încurajat-o să se apuce de medicină: ”Era România anilor ‘88-‘89, perioadă dificilă, în care mă pregăteam pentru facultate. Au existat două surse mari de inspiraţie pentru mine. Prima a fost bunicul meu, care mi-a spus: “Du-te la Medicină! În orice ţară din lume şi în orice regim vei avea o meserie”. A avut dreptate!”.

Marina Imre: ”Ana Aslan, sursă de inspirație”

”A doua sursă de inspiraţie a fost dna profesor doctor Ana Aslan, o personalitate fascinantă pe care am avut şansa să o cunosc şi care mi-a spus că nu există ocupaţie mai nobilă pentru un om decât îmbinarea celor mai frumoase două meserii, medicina şi cariera universitară”, a continuat fata lui .

Potrivit ultimei declarații de avere a Marinei Imre, fata fostului demnitar deține patru terenuri, două apartamente, o casă și o boxă. Marina este și proprietara unei mașini achiziționate în 2008 și a unei remorci cumpărate în 2003.

Fata lui Meleșcanu are bijuterii de 40.000 euro

Având funcția de director departament în cadrul Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF Carol Davila, Marina Imre a declarat și că deține o colecție de artă evaluată la 62.000 euro, strânsă în perioada 1985-2020, dar și bijuterii personale evaluate la 40.000 euro.

Marina Imre a împrumutat și două firme cu sumele de 368.500 lei, respectiv 123.000 lei. În 2012, Marina a contractat trei împrumuturi de la o bancă (două pe 20 de ani, unul pe 15 ani) în valoare totală de aproape 240.000 euro.

Marina Imre, salariu lunar de 10.000 lei

La nivel salarial, Marina Imre încasează anual 119.052 lei de la facultate, ceea ce înseamnă circa 10.000 lei lunar. La această sumă se adaugă și veniturile anuale rezultate din chirii, 34.200 lei și 19.000 lei, adică încă 4400 lei pe lună în contul Marinei.

Chestionată despre activitatea ei didactică, fata lui Teodor Meleșcanu e dezvăluit recent că este un profesor exigent, explicând și motivele pentru care preferă să fie așa.

”Sunt un profesor exigent. Experienţa personală cu dascălii mei mi-a arătat că a fi exigent este o responsabilitate faţă de studenţi. Nu eşti exigent doar cu ei, ci şi cu tine. Standardele pe care ţi le impui ţie şi pe care doreşti să le transmiţi lor trebuie să fie respectate, să te asiguri că sunt respectate. Aşa văd eu exigenţa pozitivă. De altfel, o dată ce ai câştigat respectul studenţilor prin probitatea profesională, exigenţa se impune de la sine”, a amintit Marina Imre.