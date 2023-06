Ce boală are fiul lui Luis Gabriel: „Cât ne-am consumat din acest motiv”

Luis Gabriel și soția lui, Haziran, au devenit părinți în urmă cu an și sunt topiți după fiul lor. Cu toate acestea, de când îl expun pe Joseph în mediul online, s-au confruntat cu numeroase critici, deoarece micuțul are o problemă vizibilă la ochi. Acum, artista a răbufnit și a spus de ce boală suferă, de fapt, coplilul.

De ce boală suferă fiul lui Luis Gabriel

Luis Gabriel și Haziran formează o familie tânără, dar fericită și unită. În urmă cu an, și au fost în culmea fericirii. Totul se învârte acum în jurul lui Joseph, de care sunt foarte mândri.

Totuși, încă de la primele imagini pe care Haziran pe care le-a făcut publice, oamenii au observat că băiețelul pare să aibă o problemă la ochi. Astfel că, au început fie să presupună ce boală ar putea fi, fie să-i critice pe tinerii părinți.

Sătulă de această situație, soția lui Luis Gabriel a luat atitudine. A publicat un clip video pe TikTok în care a explicat că în ultimul an au petrecut destul de mult timp prin spitale, iar Jospeph nu a primit diagnosticul corect.

Ulterior, au descoperit că micuțul suferă de Ptoza Palpebrala. Afecțiunea se manifestă printr-o coborâre uni sau bilaterală a pleoapei superioare -pleoapă căzută, cauzată de o leziune congenitală sau dobândite a musculaturii sau inervației.

Se manifestă prin reducerea câmpului vizual, dar afectează și funcționalitatea ochilor. Operația pentru afecțiunea de care suferă băiețelul lui Luis Gabriel se poate face în jurul vârstei de trei ani.

„Am fost foarte implicați încă de la primele lui zile de viață”

Motivul pentru care Haziran a vorbit despre asta abia acum, când , este pentru că s-a săturat să fie acuzată că nu își tratează copilul. „Am umblat de când s-a născut Joseph pe la toate clinicile și la toți medicii posibili ca să cerem păreri în speranța că problema aceasta se va remedia sau poate va trece de la sine.

Am stat internați pentru investigații și analize, ne gândeam că va avea probleme cu vederea, a luat foarte multe tratamente diferite fiindcă primea tot felul de diagnostice greșite. Iar până la urmă până la vârsta de 5 luni am aflat de această Ptoza Palpebrala. Pentru că nu, nu are strabism, nici conjunctivita, nici miopie sau ce ați mai presupus voi”, a spus artista.

De altfel, Haziran a declarat că este ultima dată când mai dă detalii personale din familia sa. „Am fost foarte implicați încă de la primele lui zile de viață. Și consider că nu merităm să fim puși la zid pe tema asta. Fiindcă doar noi știm cât am umblat și cât de ne-am consumat din acest motiv. Nu are rost să mai caracterizez oamenii care au lăsat comentarii răutăcioase și s-au amuzat pe seama lui.

Pentru că noi suntem niște oameni cu credință și frică de Dumnezeu. Și știm că doar El are grijă de toți și de toate. Sper că acum puteți dormi liniștiți că știți ce are băiețelul nostru la ochișor. Este ultima oară când mai expun detalii personale din viața noastră”, a declarat soția lui Luis Gabriel în mediul online.