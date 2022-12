Ce colecționează Gheorghe Turda. Artistul are o pasiune excentrică: ”Neam de cuțitar”

Ce colecționează interpretul și cum a început să adune aceste lucruri neobișnuite. Artistul are o excentrică care a început în anul 1975, după ce a susținut un spectacol în Mexic alături de alți artiști români.

Ce hobby are Gheorghe Turda. Cântărețul de muzică populară strânge obiecte legate de neamul său

Gheorghe Turda are o pasiune ieșită din comun pe care nu o ascunde. strânge cuțite, săbii și numeroase obiecte de vânătoare. În momentul de față are peste 1.000 de bucăți pe care le ține în casa din Câmpina, dar și în alte spații.

Interpretul de muzică populară provine dintr-un neam de cuțitari și vrea să ducă tradiția mai departe prin intermediul hobby-ului său. Primul cuțit a fost primit în dar de la președintele Mexicului și fiecare obiect are povestea sa.

„Eu am în sânge lucrul acesta. M-am născut în Maramureș, în neam de cuțitar. Toți membrii familiei mele au fost cuțitari. Am foarte multe, am o adevărată colecție. Am mai primit recent, vreo două.

Acum, am în total 1123 de cuțite în colecția mea. Pe ultimele mi le-a adus cineva din Ardeal, chiar din Munții Apuseni. Am strâns tot felul de cuțite, săbii și obiecte de vânatoare, de pescuit.

Pe fiecare știu de la cine îl am. Îmi doresc ca tradiția aceasta să nu moară. Cred că l-am impresionat pe președintele Mexicului, atât eu, cât și colegii mei. La plecare toți ceii 22 de artiști, câți eram, am primit câte un cadou.

Eu am fost singurul care am primit un cuțit. Președintele Mexicului nu avea de unde să știe că eu mă trag din neam de cuțitari”, a dezvăluit Gheorghe Turda pentru revista .

Gheorghe Turda, atent cu colecția sa valoroasă de cuțite

Gheorghe Turda este foarte atent cu colecția de cuțite care este una foarte valoroasă și de care nu se atinge. Acestea sunt păstrate ca ornamente și nu sunt folosite, artistul având o experiență neplăcută din cauza unuia.

În urmă cu 7 ani a folosit unul dintre cuțite și a fost la un pas să se taie. De atunci ”s-a lecuit” și a luat decizia să aibă mai multă grijă cu ele.