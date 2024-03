Ce conține, de fapt, condimentul vegeta Secretul Gustului de găină de la Maggi cumpărat din supermarket. Sute de mii de români îl preferă și îl folosesc în ciorbă

Ce conține, de fapt, Secretul Gustului de găină de la Maggi cumpărat din supermarket. Sute de mii de români îl preferă și îl folosesc în ciorbă. Produsul granulat deshidratat e folosit de multe femei în bucătărie.

Care este compoziția condimentului vegeta Secretul Gustului de găină de la Maggi, achiziționat din orice magazin. Gospodinele îl adaugă în ciorbă, dar și în alte preparate culinare pentru un gust desăvârșit și delicios.

Potrivit care produce ingredientul pentru mâncare, acesta are sare iodată, motiv pentru care se recomandă să nu se mai adauge sare în oală. În plus, mai are potențiatori de arome, cum ar fi monoglutamantul de sodiu și 5′-ribonucleotide disodice.

De asemenea, printre ingrediente se mai numără zahăr și legume deshidratate într-un procent de 4,5%. Proporțiile sunt variabile când vine vorba de legume din compoziția sa, cum ar fi: morcov, frunze de pătrunjel, ceapă, frunze de țelină, ardei gras roșu.

Totodată, în plicul de găină de la Maggi se mai găsesc: ulei vegetal de floarea soarelui, arome, amidon de porumb, condimente (turmeric, piper negru), grăsime de găină (0,4%) cu antioxidant (extract de rozmarin).

Pe lista de ingrediente se mai află și carnea deshidratată de găină (0,1%) cu adaos de sare și antioxidant (extract de rozmarin), colorant (riboflavina). Condimentul este recomandat pentru toate tipurile de mâncare, inclusiv supe și ciorbe.

Secretul Gustului de Găină de la Maggi, un plus de aromă și savoare

Secretul Gustului de Găină de la Maggi reprezintă ingredientul care nu trebuie să lipsească din preparatale tale culinare dacă îți dorești un plus de aromă și savoare. Condimentul este granulat și foarte ușor de dizolvat.

Se îmbină perfect și cu delicatețe în felurile de mâncare pe care le pregătești pentru cei dragi pentru zilele speciale din an sau la mesele principale ale zilei. Se poate folosi cu mare încredere în tocănițe, sosuri, pilaf, paste și fripturi.

Se recomandă să se folosească aproximativ o linguriță, circa 2,5 grame, la o porție de 250 ml. Secretul Gustului de Găină de la Maggi se pune de fiecare dată în timpul preparării mâncărurilor preferate, atunci când oala este pe foc.