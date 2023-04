Ce conține, de fapt, pâinea din comerț. Care este diferența dintre cea albă și cea neagră

Ce conține, de fapt, din comerț, unul dintre alimentele de bază pentru români. Care este diferența dintre cea albă și cea neagră. Cea tradițională, făcută de bunicile noastre, nu mai este deloc cum o știam cu toții.

Ce ingrediente are, în realitate, pâinea din magazin. Ce deosebire există între cea albă și cea neagră

Te-ai întrebat vreodată ce ingrediente are, în realitate, pâinea din magazin? Aceasta poate avea aditivi alimentari, cunoscuți sub numele de E-uri pentru o durată de valabilitate mai mare, dar și pentru un gust îmbunătățit.

Printre cei mai utilizați se află E282 (propionat de calciu), folosit drept conservant, dar și E300 (acid ascorbic), care este utilizat drept antioxidant și pentru a îmbunătăți aspectul pâinii. Din păcate, aceștia pot fi foarte nocivi pentru sănătatea noastră.

De asemenea, poate avea în compoziția sa conservanţi, amelioratori de panificaţie sau substanţe de albire pentru o culoare cât mai atrăgătoare. Majoritatea acestor substanțe sunt adăugate încă de la procedul de măcinare a grâului.

Mai mult decât atât, în momentul de față există foarte multe cercetări care atestă faptul că consumul acestor E-uri poate fi asociat cu unele efecte secundare, cum ar fi migrenele sau afecțiunile gastrointestinale.

Totodată, pâinea din comerț poate avea în compoziția sa cantități mari de sare și zahăr, care sunt dăunătoare organismului. Aceste două condimente duc la apariția de boli cardiovasculare sau diabet de tip 2.

Ce diferență este între pâinea albă și cea neagră

Foarte multă lume se întreabă ce diferență este între pâinea albă și cea neagră, tot mai folosită în ultima perioadă de persoanele care doresc să scape de kilogramele în plus. Pâinea neagră este bogată în fibre în comparație cu pâinea albă.

În aceeași notă, sunt de părere că aceasta are mai multe vitamina B-6 și E, magneziu, acid folic, zinc, cupru și mangan decât pâinea albă. Pâinea albă are 798 de calorii, în timp ce o pâine neagră are numai 747 de calorii.

Concret, dieteticianul Ruchhi Parmar a tras concluzia că cea neagră este mai sănătoasă și mai completă în ceea ce privește nutriția și caloriile. Conform , valorile nutriționale ale pâinii brune se potrivesc perfect adulților.

Sfaturi pentru o pâine sănătoasă

Nutriționiștii au câteva sfaturi pentru a achiziționa o pâine sănătoasă, unul dintre acestea fiind eticheta care trebuie să fie citită cu mare atenție. De asemenea, contează foarte mult și modul de fabricare al preparatului.

Cel mai bun aliment din această categorie este cel care conține făină integrală, fără ados de alte substanţe. La aceste două ingrediente se mai adaugă doar apă, sare și drojdie. În plus, este de preferat să evităm variantele preparate la brutării artizanale.