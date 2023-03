Cu ce putem înlocui pâinea. Mihaela Bilic spune că nu îngrașă deloc: „Fără calorii și fără gluten”

Cu ce putem înlocui pâinea în alimentația zilnică. Mihaela Bilic are numai cuvinte de laudă pentru acest produs și spune că nu îngrașă deloc!

Pâinea este un aliment iubit de toată lumea, dar aceasta poate să le facă rău unor persoane care sunt alergice la ingredientele pe care le conține.

Pâinea este un aliment cunoscut că îngrașă, iar . Doar că aceasta poate fi înlocuită cu succes cu un alt produs. Nutriționistul Mihaela Bilic spune că aceasta poate să fie complet înlocuită cu discurile de porumb.

Vedeta laudă acest aliment că nu are gluten și nu are nici calorii, fiind o variantă de succes pentru a înlocui pâinea. Mihaela Bilic a spus că este vorba de porumb cu un strop de sare. Un întreg pachet are doar 95 de calorii, adică echivalentul unei felii de pâine.

Astfel, cu cele 5 felii pe care le conține un pachet, putem să ne facem sandvișuri sau să le mâncăm alături de iaurt, la și așa putem să înlocuim pâinea.

„Porumb…altfel. Nu, nu strâmbați din nas, nu sunt discuri de orez expandat! Este porumb cu un strop de sare și, credeți-mă, merită să gustați!

Tot pachetul are 25 g și 95 cal, adică exact cât o felie de pâine. Doar că nu e una, ci 5 bucăți pe care să faci sendvișul care îți place. Poate să țină și loc de fulgi de mic dejun în combinație cu iaurt sau lapte bătut”, a spus aceasta.

Ce gust are alimentul cu care putem înlocui pâinea

În ceea ce privește gustul acestui porumb recomandat ca înlocuitor al pâinii de către Mihaela Bilic, acesta este similar cu cel de mămăligă răscoaptă.

Nutriționistul a mai adăugat și câteva fotografii cu modul în care mănâncă ea feliile de porumb expandat, cu șuncă, cașcaval și salam picant.

„Fiecare disc de porumb are 5 g și 19 cal, aproape nu contează ca și aport caloric! Vă promit, au gust de mămăligă răscoaptă, exact ca și coaja aurie care rămânea lipită de ceaunul bunicii!

Variantă de pâine fără calorii și fără gluten, ăsta e porumbul expandat!”, a fost postarea Mihaelei Bilic pe rețelele de socializare.