Ce conține Prime, băutura care a apărut în toate magazinele din România. Este creația a două vedete și s-a răspândit la nivel mondial

În urmă cu câteva săptămâni, în România, o nouă băutură a atras atenția tuturor. Aceasta a devenit virală pe TikTok după ce mai mulți tineri o căutau cu disperare în supermarketuri. Acum, Prime, căci despre ea este vorba, se găsește atât în magazine, cât și în farmacii. Ce conține, de fapt și de ce este toată lumea înnebunită după ea.

Ce este, de fapt, Prime, băutura virală ajunsă și în România

Cu toții știm care este rețeta succesului în zilele noastre. Pentru ca un produs să dea lovitura și să fie la mare căutare, este suficient să ajungă viral pe rețelele de sociale. Așa s-a întâmplat și cu Prime, băutura care a înnebunit mii de români, în special, pe adolescenți.

Deși la noi în țară a apărut mai târziu, peste hotare, goana după Prime Hydration a început încă din 2022, atunci când s-a și lansat în mod oficial.

Băutura Prime are mare priză la public și nu este de mirare. Conceptul din spatele ei a fost dezvoltat de doi youtuberi celebri, Logan Paul și KSI. Adolescenții au fost convinși din prima de Prime, având în vedere că în spatele ei se află persoane cu renume.

Cei doi influenceri s-au folosit de metoda clasică pentru a avea succes pe piața băuturilor din întreaga lume. Ambii au fost conștienți că imaginea lor este suficient de puternică, încât să reprezinte principalul mijloc de promovare.

De îndată ce au atras atenția publicului care, în mare parte, este format din adolescenți, drumul spre succes a fost mult mai simplu. Prime a început să se comercializeze în cantități uriașe, iar în urmă cu câteva luni a ajuns și în România.

Băutura pe bază de apă de cocos are o multitudine de beneficii pentru organism

Prime este o băutură menită să ofere o doză de energie celor care o consumă. Aceasta este disponibilă în mai multe variante, fiecare cu aroma ei. Momentan, pe piața internațională sunt disponibile arome de lime, zmeură albastră, struguri, portocale sau fructe tropicale.

Ceea ce este foarte important de reținut este faptul că Prime nu conține deloc zahăr. Având în vedere că cei doi influenceri care o promovează fac parte și din lumea sportului, este lesne de înțeles de ce aportul de zahăr este zero.

Prime Hydration are un conținut de 10% apă de cocos. Pe lângă asta, băutura virală are un conținut caloric slab și o cantitate mică de carbohidrați. Aceasta c Toate acestea sunt esențiale pentru a crea un echilibru pentru corpul uman, susțin creatorii ei.

Dezvoltatorii ei, Logan Alexander Paul și KSI, spun că Prime este alegerea perfectă atunci când vrei să te rehidratezi, însă brandul nu este lipsit de controverse. Varianta de băutură energizantă, a intrat în atenția Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA din cauza conținutului foarte mare de cofeină. Anul trecut, acest sortiment de energizant a fost interzis în Canada tocmai din cauza acestui motiv.