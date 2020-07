Ce crede Marius Șumudică despre lupta la titlu din Liga 1: “Nu mă aşteptam, spuneam că CFR e favorită”

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică antrenorul echipei Gaziantep a vorbit despre situația mai puțin roz de la echipa lui Gigi Becali, dar şi despre lupta la titlu în Liga 1.

Tehnicianul formației din Turcia nu este încântat de faptul că FCSB a ieșit din lupta la titlu și spune că bucureștenii îi dădeau ”culoare”. De asemenea, Șumudică crede că primele două clasate CFR Cluj și Universitatea Craiova pleacă cu șanse egale în cursa la titlu, potrivit antenasport.ro.

”Dacă la început spuneam că CFR e favorită, datorită experienței, maturității, disciplinei și ceea ce înseamnă Dan Petrescu, în momentul de față sunt 50-50%. Îmi pare rău pentru FCSB, nu mă așteptam, sincer.

Antrenorul lui Gaziantep consideră că Liga 1 are nevoie de FCSB

Și eu m-am bătut cu ei la campionat, am dus acea luptă, am luat titlul într-un final. Îmi pare rău de ei fiindcă dădeau culoare, toată lumea se bătea cu FCSB, de data asta uite că am rămas numai cu CFR și Craiova”, a spus Marius Șumudică, potrivit Antena Sport.

Șumudică crede că primul eșalon din România nu va mai fi același fără FCSB. ”E păcat pentru că (n.r. Gigi Becali) este un om care investește bani, bagă bani în transferuri.

E clar că dacă va dispărea și FCSB din prim planul fotbalului românesc, o luăm rău în jos fiindcă Gigi era un om potent care își permitea oricând să cumpere jucători în România și să rămână banii în circuitl fotbalului românesc”, a mai declarat antrenorul.

CFR Cluj se află pe primul loc al clasamentului cu 36 de puncte, Universitatea Craiova are cu un punct mai puțin. Echipa lui Gigi Becali ocupă locul al patrulea, la 9 puncte de lider. FCSB a dispărut din lupta pentru titlu.

CFR și U Craiova au șanse aproape egale la câștigarea campionatului. Universitatea Craiova – CFR Cluj din ultima etapă a campionatului ar putea fi meciul care să decidă titlul. Oltenii au avantajul terenului propriu, dar nu pot beneficia de sprijinul suporterilor.

În următoarea etapă din Casa Pariurilor Liga 1, a șasea din play-off, CFR Cluj joacă contra Astrei Giurgiu. Craiova se deplasează la Mediaș pentru jocul cu Gaz Metan. FCSB joacă împotriva celor de la FC Botoșani.