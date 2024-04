Etapa 6 din play-off și play-out în SuperLiga. FC Voluntari – FC U Craiova se joacă acum

În timp ce lupta pentru titlu este deja decisă, aproape și în mod matematic, bătălia pentru salvarea de la retrogradare este mai dură decât oricând. Etapa 6 din play-off și play-out în SuperLiga programează meciuri interesante, care se pot dovedi a fi chiar decisive pentru soarta unor echipe.

Voluntari, FC U Craiova 1948 și Dinamo au parte de o zi de marți infernală. Oltenii merg în Ilfov la nici 72 de ore de la . Acolo, vor da peste o echipă care a jucat sâmbătă în deplasare la Iași. Dinamo merge de la Craiova la Botoșani, pentru un duel esențial în lupta din subsolul clasamentului.

Nu este timp de scuze pentru nimeni, însă, deoarece ierarhia este tot mai strânsă în subsolul său. Cu o victorie în Moldova, Dinamo poate afunda trupa lui Bogdan Andone. În același timp, un succes al celor de la Voluntari o păstrează pe FC U Craiova 1948 în postura de “lanternă roșie“. Bineînțeles, alternativele pot dinamita și mai tare bătălia din subsol.

Miercuri se joacă și U Cluj – Poli Iași. O eventuală victorie a oaspeților îi poate aduce și pe ardeleni în “horă“, acolo unde nu este exclus să intre și Petrolul Ploiești. Joi se mai joacă UTA – Oțelul și Hermannstadt – Petrolul.

În ceea ce privește play-off-ul, miercuri se dispută partidele Farul – Rapid și Sepsi – FCSB. Giuleștenii au întrerupt seria înfrângerilor cu , pe Arena Națională, și vor să își continue revenirea sub conducerea lui Bogdan Lobonț. Farul este, însă, într-o formă de zile mari, învingând-o pe CFR cu 5-1 în .

FCSB speră să își păstreze invincibilitatea și să se apropie și mai mult de titlul de campioană. Joi, partida Universitatea Craiova – CFR Cluj încheie etapa 6 din play-off și play-out în SuperLiga.

Cine transmite la TV meciurile din etapa 6 din play-off și play-out în SuperLiga

Această rundă aduce și trecerea la “orele de vară“ în programul partidelor din SuperLiga. Vor fi inclusiv meciuri care se vor disputa de la ora 21:45. Toate partidele se văd pe Digisport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1.

Totodată, puteți urmări meciurile și pe FANATIK.ro, în format LIVE VIDEO. Aici găsiți rapid echipele de start și clasamentul actualizat după fiecare partidă, dar și cele mai tari declarații oferite de către antrenori, jucători și conducători.

Program și clasament, înainte de etapa 6 din play-off și play-out

Rundă intermediară, etapa a șase începe marți și se termină tocmai joi. Iată cum arată programul complet al etapei și cum se prezintă clasamentele din play-off și play-out:

Marți, 23 aprilie

ora 17:00 FC Voluntari – FC U Craiova 1948 ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

FC Voluntari – FC U Craiova 1948 ( ) ora 19:30 FC Botoșani – Dinamo (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Miercuri, 24 aprilie

ora 16:45 U Cluj – Poli Iași ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

U Cluj – Poli Iași ( ) ora 19:00 Farul – Rapid ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Farul – Rapid ( ) ora 21:45 Sepsi – FCSB (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Duminică, 21 aprilie

ora 16:45 UTA – Oțelul ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

UTA – Oțelul ( ) ora 19:00 Hermannstadt – Petrolul ( Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1 )

Hermannstadt – Petrolul ( ) ora 21:45 Universitatea Craiova – CFR Cluj (Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1)

Clasament play-off SuperLiga

Clasament play-out SuperLiga

Cote pariuri la meciurile rundei 6 din play-off și play-out

Etapa 6 din play-off și play-out în SuperLiga vine cu oportunități excelente pentru pariori. “1 solist“ în Voluntari – FC U Craiova 1948 are cota 2,32. Un succes al oltenilor este cotat cu 3,20, iar remiza cu 3,25. La Botoșani – Dinamo, moldovenii sunt favoriți cu o cotă de 2,42. Victoria oaspeților este cotată cu 3,20, iar egalul cu 3,10.

Miercuri, FCSB are 2,25 să câștige la Sepsi, iar gazdele au 3,25 la victorie, în timp ce remiza este cotată cu 3,40. Farul are 2,67 pentru victorie contra Rapidului, remiza este cotată cu 3,30, iar “2 solist“ cu 2,70. Joi, Universitatea Craiova este favorită contra CFR-ului, cu 2,45. Remiza este cotată cu 3,35, iar victoria ardelenilor are cota 2,92.

Meciurile din etapa 6 din play-off și play-out în SuperLiga, live stream, 17:00, Digisport 1, Prima Sport 1, Orange Sport 1

Etapa 6 este prima a returului din play-off, iar după această rundă vor mai urma doar alte patru. Astfel, microbiștii au toate motivele să fie cu ochii pe duelurile spectaculoase de care se vor mai bucura de abia din sezonul următor.

În ceea ce privește meciurile din play-out, acestea sunt cu atât mai atractive cu cât au mai rămas de disputat doar patru meciuri cu totul. Bătălia este una crâncenă, iar amenințate de baraj sau retrogradare directă pot fi chiar șapte echipe!