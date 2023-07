Ce diferență uriașă de vârstă există între Lidia Buble și noul ei iubit, un miliardar cunoscut. Horațiu Nicolau e mult mai mare

Ce diferență uriașă de vârstă există între Lidia Buble și noul ei iubit. Artista se iubește cu un miliardar cunoscut, care este mult mai în vârstă decât ea.

Lidia Buble iubește din nou la o perioadă după . De această dată, vedeta a găsit fericirea în brațele unui bărbat mult mai în vârstă decât ea.

de circa ca un an și jumătate. Aceștia nu au vorbit deschis despre relația lor, dar acum s-au afișat pentru prima dată împreună la nunta Cătălinei Ponor.

Lidia Buble are 30 de ani, dar iubitul ei este mult mai în vârstă. Milionarul Horațiu Nicolau are 61 de ani!

Lidia Buble, în culmea fericirii după ce se iubește cu Horațiu Nicolau

Lidia Buble se simte mult mai liniștită de când se iubește cu Horațiu Nicolau. Aceasta spune că este fericită și împlinită și mai ales iubită!

„Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită.

Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică”, ne-a mărturisit vedeta într-un interviu acordat FANATIK.

Horațiu Nicolau este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri de la noi din țară. are și o fiică dintr-o relație anterioară și nu se uită la bani când aceasta îi cere ceva. Cert este că acesta își permite orice lux, având o avere impresionantă.

Lidia Buble nu se grăbește să se căsătorească. Chiar și așa, vedeta este sigură că va găsi un prinț pe cal alb care să o facă fericită.