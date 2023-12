Ce diferență uriașă de vârstă există între Tudor Chirilă și iubita lui, Iulia. Antrenorul de la Vocea României e mult mai în vârstă

Tudor Chirilă se numără printre cei mai longevivi artiști din peisajul muzical. De ani de zile, acesta este prezent pe marile scene și aproape că nu este persoană care să nu fi auzit măcar o piesă de-ale lui.

Soția lui Tudor Chirilă are o afacere cu jucării

Tudor Chirilă este, fără doar și poate, un om al contrastelor. Pe cât de expansiv este pe plan muzical, pe atât de secretos este atunci când vine vorba de familia sa.

ADVERTISEMENT

Juratul de la ”Vocea României” și-a ținut mereu familia departe de lumina reflectoarelor. Tudor nu a vrut să pună presiune asupra partenerei sale sau asupra copiilor. Tocmai de aceea, multe aspecte legate de viața lui personală sunt necunoscute de către public.

în dezbaterea unor probleme de interes public. Însă, atunci când vine vorba de soția lui sau de copii, acesta preferă să fie mult mai rezervat.

ADVERTISEMENT

Soția juratului de la ”Vocea României” este o prezentă foarte discretă în spațiul public. Fanii aproape că pot număra pe degetele de la o mână dățile în care Iulia a apărut alături de soțul ei.

Juratul de la ”Vocea României” are un real spirijin în soția lui

Iulia Mâzgan și Tudor Chirilă sunt împreună de 10 ani. În tot acest timp, cei doi au avut suficiente ocazii pentru a-și da seama că sunt suflete pereche. Drept dovadă, au și decis să formeze o familie în adevăratul sens al cuvântului.

ADVERTISEMENT

Iulia Mâzgan are propria ei afacere și nu se intersectează deloc cu domeniul de activitate al lui Tudor. Însă, înțelege și respectă foarte mult ceea ce face soțul ei. În plus, ori de câte ori are ocazia, .

Iulia se ocupă de ani buni de afacerea cu jucării pe care o deține. Aceasta ar putea spune că a dat lovitura, având în vedere că îi merge de minune, iar cifra de afaceri este una foarte bună.

ADVERTISEMENT

Între juratul de la ”Vocea României” și soția lui, diferența de vârstă este de 10 ani. Acesta este doar un număr, căci cei doi nu au ținut niciodată cont de această diferență.

Tudor și Iulia sunt extrem de uniți și aproape că nu își pot imagina viața unul fără celălalt. Cei doi au plecat pe acest drum ca o familie, și-au jurat iubire eternă și se țin de promisiune.