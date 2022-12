Ce efect a avut celebritatea asupra lui Ghiță Ciobanul. Cu ce se ocupă acum oierul devenit faimos în urmă cu câțiva ani: „Nimeni nu îți dă bani dacă nu muncești”

Cu aproximativ 10 ani în urmă, Ghiță Ciobanul a apărut în câteva reclame ale unei cunoscute companii de televiziune mobilă și mulți dintre cei care l-au văzut l-au îndrăgit rapid. Gheorghe Dănulețiu, pe numele său real, a spus cum s-a schimbat viața lui după ce a devenit faimos în România.

Ce face acum Ghiță, celebrul cioban din reclamele tv

Prin 2013, Ghiță Ciobanul a devenit celebru în România după ce a apărut în reclamele unei cunoscute firme de telefonie mobilă, promovată și de

Pe numele său real, Gheorghe Dănulețiu spune că faima nu l-a schimbat deloc. După ce nu a mai apărut la televizor, s-a întors la vechea lui meserie, cea de oier.

Între timp, s-a portat la o altă rețea telefonică, s-a căsătorit și a devenit tatăl a doi copii, Andrei și Georgi. De asemenea,

„Nimeni nu îți dă bani dacă nu muncești. Reclamele unde am apărut, în urmă cu ceva ani, m-au ajutat să devin cunoscut, este adevărat, recunosc asta, dar faima pe care am căpătat-o nu m-a făcut să mă schimb.

Sunt în continuare cioban la oi, acum sunt și președintele unei asociații care luptă pentru binele animalelor și tot așa. Nu mă las!”, a declarat Ghiță Ciobanul pentru

Cum a petrecut Ghiță Ciobanul Crăciunul și ce planuri are pentru Revelion

De Crăciun, Ghiță Ciobanul s-a bucurat alături de familie și a avut pe masă tot felul de bucate tradiționale, iar planurile pentru Revelion nu sunt cu mult diferite.

„Nu știu ce o să fac în noaptea de Revelion. Probabil o să merg la niște prieteni acasă. O să punem o masă, să mâncăm, să râdem și să ne distrăm. Așa cum face orice român în noapte dintre ani.

Chiar dacă mai este puțin până atunci, eu am ales să muncesc. Acum sunt la fermă la oile mele și am grijă de ele. Ferma este într-o comună între Cluj și Zalău.

Am avut un Crăciun frumos alături de familie. Am avut pe masă tot felul de bucate, de la mâncare de porc, sarmale, șnițele, chiftele până la dulciuri făcute de soția mea. Pălincă nu am pus pe masă, beau doar pe la petreceri, în rest, la zile sfinte”, a adăugat Ghiță Ciobanul.

Când vine vorba de 2023, Ghiță Ciobanul nu tânjește spre lucruri materiale. Baciul își dorește sănătate, liniște în suflet și armonie în familie, dar și ca oamenii să devină mai buni, pentru că, din punctul său de vedere „tare ne-am mai înrăit”.