Ce este, de fapt, schema FIFO pe care o aplică toți retailerii din România. Așa te păcălești când mergi la cumpărături la Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour sau Mega Image. E un secret al șefilor de magazin

Ce este, de fapt, schema FIFO pe care o aplică toți retailerii din România? Poate ai mai auzit de ea până acum, dar nu știi în ce constă, de fapt. Află că Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, dar și Mega Image o folosesc și mulți clienți ajung să fie păcăliți.

Ce este, de fapt, schema FIFO pe care o aplică toți retailerii din România

Retailerii din România folosesc o metodă inedită prin care Fie că mergi la Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour sau Mega Image, peste tot o întâlnești, dacă ești atent. Este vorba despre schema FIFO.

Ce este, de fapt, schema FIFO pe care o aplică toți retailerii din România? Dacă o cunoști, atunci o să știi ce ai de făcut dacă vrei să cumperi alimente care sunt cu adevărat proaspete. Un client, spre exemplu, și-a dat seama cum funcționează totul.

Practic schema FIFO îi păcălește pe clienți să cumpere produse care expiră repede, deci mai vechi, în timp ce altele proaspete, rămân neatinse. Andrei Lup de la Radio Zu a vrut să se convingă. Acesta s-a dus la un magazin mare din România și a testat mai multe sticle de chefir.

A luat primul produs de pe raft, care expira în doar câteva zile. Cel de-al doilea produs avea o valabilitate mult mai mare în schimb. De cealaltă parte, cel de-al treilea produs, aflat ceva mai în spate, avea un termen de valabilitate și mai mare, semn că era mai proaspăt.

Cum funcționează, de fapt, această schemă

Aceasta este schema FIFO. Iar clienții care ajung la și probabil sunt în grabă, ajung să cumpere primele produse pe care le văd la raft, care nu sunt deloc proaspete.

„Știai schema asta de la supermarket? Primul produs de la supermarket expiră la data de 2. 2. Dacă mergem la în spate, o să vedeți că al doilea produs expiră în data de 10.2. Schema se numește FIFO. Le cumperi pe cele proaspete sau pe cele care stau să expire? Ia să ne uităm.Ultimul produs expiră pe data de 14.02”, a spus Andrei Lup de la Radio Zu, pe Facebook.

Și nu ar fi prima oară când se vorbește despre acest caz. Au mai fost și alți clienți care au remarcat același lucru. Tocmai din acest motiv, e bine să fim atenți când mergem la cumpărături.

Ce înseamnă schema FIFO și cum funcționează? Potrivit Logistic Specialist, FIFO vine de la First In First Out. Astfel, produsele care au fost aduse primele în depozit trebuie să fie și primele care ies. Iar regula ține de depozitare.

Drept urmare, ca să se întâmple asta, produsele mai vechi trebuie puse la raft mai în față. În acest mod, retailerii pot scăpa de ele mai ușor. De cealaltă parte, produsele din spate sunt mai proaspete, astfel că mai durează până când se vor strica.