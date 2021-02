Ce face acum Mihai Petre, după plecarea de la Românii au talent. Fostul jurat s-a reinventat

Mihai Petre a făcut câteva schimbări după ce a fost înlocuit la „Românii au talent” și s-a apucat de o emisiune în mediul online, la care a muncit mult pentru a o aduce la cea mai bună „formă”.

Decizia de a părăsi masa juriului de la îndrăgitul show de talente nu i-a aparținut dansatorului, ci a echipei de la conducere, care și-a dorit să schimbe dinamica competiției prin aducerea unei noi persoane.

Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva luni, iar Alexandra Dinu este cea care îl va înlocui pe Mihai Petre și care va juriza alături de Andra, Florin Călinescu și Andi Moisescu.

Ce face acum Mihai Petre, după plecarea de la Românii au talent

Mihai Petre a părăsit masa juraților de la celebrul show de talente de la Pro TV, fiind înlocuit de Alexandra Dinu. Fostul jurat de la „Românii au talent” s-a apucat de YouTube, iar acum realizează o emisiune de tip talk-show pe canaul său, unde va aduce persoane apreciate din România.

Prima invitată a cunoscutului dansator este Amdreea Esca, iar Mihai Petre este încântat de ce a reușit să realizeze în timpul liber pe care l-a avut din cauza pandemiei.

„De miercuri încep să postez o serie de conversaţii cu oameni mai mult decât interesanți, pe care am început să o fac din vara anului trecut. Bine că nu s-a făcut anul şi am reuşit să le aduc la o formă care să îmi placă… Miercuri, la ora 10, @andreeaesca are legătura la prima ediţie din Mihai Petre Show. Pe YouTube!”, a scris artistul pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mihai Petre (@mihaipetreofficial)

În prima ediție a emisiunii, Mihai Petre a vorbit cu prezentatoarea știrilor de la Pro TV despre salariul ei, însă Andreea Esca a precizat că piața muncii era cu totul diferită atunci când a început să lucreze în televiziune.

„Eu cred că, mai ales în ultimii ani în care nu neapărat ar avea vreo legătură salariul cu performanţa unui om, nu ştiu dacă mai e valabilă treaba. Cred că a plecat de la o treabă de acum 25 de ani şi wow acolo au niște megasalarii, când a început Pro TV-ul.

Apoi cred că a rămas ca un banc, ca o legendă. În ultimii ani au apărut mult mai mult joburi care clar sunt mai bine plătite”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii.

De ce a plecat Mihai Petre de la Românii au talent

În urmă cu câteva luni, Mihai Petre a detaliat motivele pentru care a fost eliminat de la show-ul de talente, susținând că echipa avea nevoie de o nouă dinamică și vestea că pleacă l-a luat pe nepregătite. Artistul a spus că ține legătura în continuare cu foștii lui colegi, cu care este în relații foarte bune.

„Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare. Dar n-a fost sigur…(…) o așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite.

Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu.

(…) voi urmări cu drag emisiunea asta, pentru că este un format pe sufletul meu. Și formatul în sine, și echipa, și stația, îmi sunt dragi. Am rămas prieten cu toți din echipă”, a declarat Mihai Petre pentru Click.