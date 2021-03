Mihai Constantinescu s-a stins din viață în urmă cu un an și jumătate, iar soția lui, Simona Secrier, trăiește vremuri grele. Aceasta a sperat până în ultima clipă că artistul își va reveni din comă.

Din cauza pandemiei, concertele Simonei Secrier au fost anulate, iar aceasta a trebuit să se reorienteze pentru a putea supraviețui. Astfel, artista a revenit la meseria ei de bază și a renunțat, pentru moment, la cea de solistă.

Văduva lui Mihai Constantinescu a făcut parte din trupa Etno alături de Silvia Stanciu şi de Radu Ile și au scos două albume muzicale de etno-dance. Regretattul ei soț a ajutat-o să pună bazele unei cariere solo.

Ce face acum soția regretatului Mihai Constantinescu. Simona Secrier trăiește vremuri grele

Simona Secrier (51 de ani) a trăit cel mai mare șoc din viața ei în toamna anului 2019, atunci când soțul ei, Mihai Constantinescu, a pierdut lupta cu viața la vârsta de 73 de ani. Artistul a suferit un stop cardio-respirator și a stat în comă timp de patru luni.

Soția regretatului interpret s-a descurcat destul de greu fără partenerul ei de viață, care nu a fost alături de ea să o ghideze în cariera muzicală. Din cauza pandemiei, concertele ei u fost anulate și a fost nevoită să lucreze în domeniul ei de bază pentru a se putea întreține.

Mai exact, Simona Secrier a revenit la funcția de economist, timp în care a lăsat cariera muzicală în plan secund.

„Trăiesc, iubesc, muncesc, mă rog. Încă nu am pus unele planuri în practică, pentru că a fost perioada asta mai grea pentru noi toți și mi-a fost teamă să ies și să iau contact cu lumea, dar am fost la muncă și ăsta e un lucru bun pentru mine, îmi oxigenez creierul, merg pe jos.

Eu sunt economist. Am luat de la 0 totul, pentru că nu am avut cântări perioada asta și atunci a trebuit să mă reorientez către ce am învățat eu”, a declarat fosta solistă la Antena Stars.

Simona Secrier și Mihai Constantinescu, mai bine de 20 de ani împreună

Mihai Constantinescu și Simona Secrier s-au căsătorit oficial în 2017, însă au fost mai bine de două decenii împreună. Au preferast să-și trăiască povestea de dragoste în liniște, departe de ochii presei. Artistul a murit pe 29 octombrie 2019, după patru luni de coșmar, în care a fost în comă, în urma unui stop cardio-respirator.

Cea care a chemat ambulanța a fost Simona Secrier, care a fost lângă el până și-a dat ultima suflare. Problemele cu inima nu au fost ceva nou în viața artistului, care a suferit două intervenții chirurgicale în trecut, scrie click.ro.