Ce face Cristian Șofron, „Mihu” din „Toate pânzele sus”: „Nu sunt reguli”

Cunoscutul actor Cristian Șofron face dezvăluiri exclusive despre marii actori cu care a lucrat de-a lungul timpul și ne spune la câte a trebuit să renunțe pentru celebritate.

„Mihu” Cristian Șofron vorbește despre viața personală și notorietate

Cristian Șofron și-a făcut debutul în cinematografie la vârsta de 13 ani, atunci când Sergiu Nicolaescu l-a ales să joace în filmul „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte”. Copilăria și adolescența lui a fost alături de marii actori și regizori ai României.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Cristian Șofron își aduce aminte de rolul care l-a consacrat acum 46 de ani, musul Mihu din „Toate pânzele sus”. Cunoscutul actor este însurat cu una din cele mai frumoase actrițe din România, Andreea Măcelaru-Șofron și au împreună doi copii, pe Sara și Luca.

Cristian Șofron recunoaște că este un tată implicat și că, în relația cu soția lui, puțină gelozie nu strică dacă este bine controlată. Aflăm că actoria este o meserie care te exploatează și te ‘roade’ pe dinăuntru și că niciodată nu s-a considerat celebru pentru că și-a impus niște limite.

Cristian Șofron și-a petrecut copilăria pe platourile de filmare

Cristian Șofron și-a petrecut copilăria pe platourile de filmare și pe scena teatrului. A început la vârsta de 8 ani, când a mers la cercul de teatru de la Palatul Copiilor. La 9 ani deja era distribuit în două spectacole la Teatrul Nottara.

„Copilăria mea a fost pe platourile de filmare. Și pe scena teatrului. Da, nu inventez, nu mă laud, dar așa a fost. De pe la 8 ani am început contactul cu TV, cercul de teatru al «Palatului copiilor», și tot așa. Emisiunile pentru copii ale Televiziunii Romane mi-au deschis «gustul» pentru ecran. Mic sau mare. Ecranul.

Apoi, pe la 9 ani am fost distribuit în două spectacole la Teatrul Nottara, unde mai joc și astăzi. Să te întâlnești pe scenă, la acea vârstă, cu George Constantin, Alexandru Repan, Ștefan Iordache, Emil Hossu, Lucia Mureșan a însemnat enorm pentru mine, pentru drumul pe care aveam să-l urmez.

Apoi a urmat distribuirea în «Atunci i-am condamnat pe toți la moarte», în regia lui Sergiu Nicolaescu. Acolo i-am întâlnit pe Amza Pellea, Octavian Cotescu, Gheorghe Dinică, Ioana Bulcă, Ion Besoiu, Iurie Darie… Așa a început totul”, ne povestește actorul Cristian Sofron.

„Treceam din film în film, mai treceam și pe la liceu”

Cristian Șofron este fratele mai mare al lui Cosmin Șofron, un alt cunoscut actor, regizor si „voce” din Romania. Aflăm și când mai reușea să dea pe la liceu cunoscutul actor pentru că era prins tot timpul cu filmările.

„De bătut nu se punea problema! Între mine si Cosmin este o diferență de vârstă destul de mare, care, atunci, însemna ceva. De iubit, ne-am iubit întotdeauna. La maturitate cred că această iubire s-a maturizat și ea.

Liceul… parcă-mi amintesc ceva de felul ăsta (râde). În acea perioadă treceam din film în film, mai treceam și pe la liceu… Glumesc, desigur. O perioadă frumoasă și, ca să întăresc asta, vă spun că am rămas în contact cu mare parte dintre colegii de liceu de la «Șincai». Aproape în fiecare zi de vineri mă văd cu ei la o cafea… de fapt la o bere. (râde) Un lucru minunat, nu?”. declară Cristian Șofron, în exclusivitate pentru FANATIK.

„De când mă știu am fost îndrăgostit”

Cunoscutul actor recunoaște că a fi îndrăgostit este starea lui naturală. Își aduce aminte și când a început să câștige primii bani, odată cu rolul din filmul lui .

„De când mă știu am fost îndrăgostit. E starea mea naturală. Consider că este o minune să fii îndrăgostit. Ar trebui să luptăm cu toții ca acest sentiment să nu dispară, să nu se dilueze, să nu se schimbe… E prea minunat!

De foarte mic am câștigat bani. Se plăteau aparițiile la TV, rolurile în teatru… Sigur, ca pentru un copil, dar se plătea ceva. Primul contract mai mare l-am avut la primul rol principal, la domnul Sergiu Nicolaescu.

Era o sumă mare pentru vremurile acelea. Desigur, părinții erau cei ce încasau banii, eram minor, dar mai primeam și eu câte ceva”, își aminteste Cristian Șofron.

„Rolul din «Toate pânzele» sus mi-a adus cea mai mare notorietate”

La vârsta de 13 ani, Cristian Șofron a debutat în „Atunci i-am condamnat pe toți la moarte” în regia lui Sergiu Nicolaescu. De atunci a început o relație specială între el și celebrul regizor. Dar notorietatea a cunoscut-o odată cu .

„Pentru mine, Sergiu Nicolaescu a însemnat foarte mult. Am avut o colaborare îndelungată, m-a distribuit în multe dintre filmele pe care le-a făcut. A fost o relație bazată pe încredere, profesionalism. Îmi aduc aminte că-mi spunea că e mândru de mine și pentru că aproape nu-și termina de dat indicațiile regizorale la cadru, iar eu deja le înțelegeam și le și făceam. Vremuri…

Desigur, rolul din «Toate pânzele sus» mi-a adus cea mai mare notorietate. Acolo i-am întâlnit pe Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Ilarion Ciobanu, Colea Răutu, Ion Dichiseanu. Ce actori, ce oameni… Cu toată modestia, nu pot să nu mă bucur când, și astăzi, mă oprește lumea pe stradă să vorbim de acel film.

Ce e puțin ciudat e că acest lucru se întâmplă și cu oameni tineri și foarte tineri, care urmăresc și azi serialul la TVR. Și le place! Un film fără efecte video, fără violență și totuși atât de vizionat. Se spune că este cel mai vizionat film românesc. Dacă sunt mândru de asta? Da, cam sunt…”, declară, in exclusivitate pentru FANATIK, Cristian Șofron.

„Este o meserie care te macină, te «roade» pe dinăuntru”

De mic, cunoscutul actor a lucrat și a stat alături de nume uriașe ale teatrului și cinematografiei românești. Îi regretă și azi și le este recunoscător. După 55 de ani de carieră, Cristian Sofron spune adevărul și declară că actoria este o meserie care te „roade” pe dinăuntru.

„A fost copleșitor să lucrez alături de ei, le sunt recunoscător. M-au făcut să văd meseria asta într-un fel special, minunat. Să mă cucerească, să vreau să o încerc și eu. Și iată că am făcut-o, o fac, și sper să o mai fac.

Probabil că există un preț al succesului. Zile, nopți lipsite de acasă, preocuparea obsesivă pentru un rol, uneori pentru o replică sau un cuvânt. Emoțiile, uneori bolnave, înainte de ridicarea cortinei, răpirea unui timp pe care ar fi trebuit să-l dedici copiilor și, poate, multe altele. Este o meserie care te macină, te exploatează, te «roade» pe dinăuntru. Dar ce minunată este!”, mărturisește actorul Cristian Șofron.

„Gelozia, dacă e controlată corect, poate fi chiar… de bine!“

Cristian Șofron este căsătorit cu Andreea Măcelaru pe care a cunoscut-o la spectacolul piesei „Șantaj”. S-au căsătorit în iarna lui ’96, când afară erau minus 20 de grade Celsius. După 27 de ani, cunoscutul actor recunoaște că dă… cu aspiratorul și face piața! Ca un soț adevărat.

„Am încercat mereu să fiu un om «normal». Fac și piața, dau și cu aspiratorul, și tot ce mai înseamnă azi să fii lângă familie. Atât cât se mai poate.

Da, sigur că-mi aduc aminte prima întâlnire cu Andreea. A intrat în cabina de repetiție a Teatrului Nottara, la 21 de ani, fiind distribuită în spectacolul «Șantaj». Îmi amintesc și cum era îmbrăcată. (râde) Cât despre gelozie, dacă e controlată corect, poate fi chiar…de bine!”, a mai spus Cristian Șofron, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

„Sara și Luca sunt viața mea”

„Mihu” din „Toate pânzele sus” este un tată implicat, chiar și acum când copiii sunt adolescenți și drumurile nu li se mai prea intersectează. Este topit după Sara și Luca și își dorește ca ei să devină niște oameni mai buni.

„Sunt topit după ei. Chiar dacă, acum adolescenți fiind, ne intersectăm drumurile mult mai rar. Preocupările și prioritățile lor s-au schimbat, normal, dar încerc să le fiu aproape fără să-i agasez, fără să-i presez în vreun fel. Spun banalități, știu, dar ei sunt viața mea. Sper să-și găsească drumul, echilibrul în viață, să facă ce-și doresc, dar să devină și niște oameni mai buni”

„Pierderile celor apropiați sunt copleșitoare”

La doar 9 ani, Cristian Sofron dădea replica pe scenă celebrilor George Constantin și Alexandru Repan. A debutat alături de marele Amza Pellea, omul care l-a și ajutat mult în carieră. „Mihu” își amintește, însă, și cele mai grele momente din viața lui.

„Pierderile celor apropiați, celor dragi sunt copleșitoare…Iată, tot familia te poate repune pe drumul normal. Cât de normal mai poate fi după astfel de despărțiri. Și da, au mai fost, sunt, momente grele, dureroase. Cum le treci, cum mergi mai departe ? Nu sunt reguli, rețete pentru astfel de situații. Fiecare încearcă să se protejeze și, ar trebui, să-i menajeze și pe ceilalți cum poate, cum crede. E greu…”

„Am încercat mereu să fiu atent, să nu depășesc niște limite”

După 55 de ani de carieră, Cristian Șofron recunoaște că celebritatea nu i s-a „urcat la cap” niciodată. Recunoaște că a fost mereu atent să nu depășească limitele. Ca pasiuni, cunoscutul actor recunoaște că mai merge la pescuit chiar dacă există „opreliști” de fiecare dată și este onorat de intrarea în zona administrativă a teatrelor.

“Eu, din punctul meu de vedere, pot spune cu tărie că NU mi s-a «urcat la cap». Nici cei din jurul meu nu mi-au dat vreodată de înțeles că am depășit măsura. Recunosc, am încercat mereu să fiu atent la acest aspect, să nu depășesc niște limite. Sper, ca în general, să fi reușit. Dacă undeva, cuiva, am dat această impresie, regret.

Mi-am redescoperit admirația pentru Delta noastră. Din când în când, mai dau o fugă cu foștii colegi de la «Șincai» despre care v-am vorbit la început, la un pescuit. Desigur, întotdeauna e ceva ce ne împiedică să și… prindem pește. (râde) Ba apa e prea rece, ba e prea caldă, ba e vânt, ba nu e, și tot așa. Dar atmosfera și întâmplările cu ei sunt atât de minunate, că asta nu mai contează.

În rest, de când am intrat și în zona administrativă a teatrelor, de când am condus în calitate de director Teatrul Odeon, iar acum Teatrul Stela Popescu, sunt acaparat aproape total de această zonă. Încerc, la Teatrul Stela Popescu, să onorez deviza noastră, ce stă sub denumirea teatrului: «TEATRUL STELA POPESCU, TEATRU LA NIVEL DE EXCELENȚĂ». Vă aștept să vedeți spectacolele noastre. Vă asigur că nu veți regreta. Pe curând!”, ne-a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, Cristian Șofron. „Mihu” din ”Toate pâmzele sus”…