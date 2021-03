Ce face pentru bani Larisa Uță, după divorțul de Alin Oprea. Are o meserie de lux

Larisa Uță și Alin Oprea au divorțat în urmă cu câteva luni, ocazie cu care frumoasa brunetă a revenit la una dintre pasiunile sale. Vedeta are o meserie de lux, fiind antrenor personal pentru oamenii de vază din Londra.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai exact, fosta soție a solistului de la Talisman a mărturisit că nu are o sală unde merge, ci se prezintă direct acasă la clienți. Este vorba de oameni care-și permit un antrenor personal la orice oră din zi, un om cu un salariu de 1.000 de lire neputând recurge la acest lucru.

Bruneta are antrenamente începând de la primele ore ale dimineții, cu o mică pauză. Larisa Uță are primul antrenament la ora 6:00, ajungând acasă tocmai seara, undeva în jurul orei 21:00. Vedeta se ocupă nu numai de sport, ci și de partea de nutriție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Larisa Uță, despre modalitatea prin care face bani. Ce meserie are

„Eu sport am început să fac la opt ani. După care am intrat la liceul sportiv, după care am făcut Facultatea de Sport, după care am făcut toate specializările sportive, asta până când m-am căsătorit și m-am reprofilat.

Dar din 2014 m-am reîntors la ce îmi place, iar reacțiile clienților mei au fost întotdeauna pozitive. Antrenor personal sunt din 2014, am deschis o sală în București, după care, de când am plecat la Londra, am vândut sala, iar acolo am făcut ce-mi place.

ADVERTISEMENT

Acolo a fost o perioadă grea, pentru că restricțiile sunt dure, nu am putut face decât activitatea online. Eu acum am doar clienți privați, oameni care-și permit un antrenament privat acasă.

Telefonul meu este mereu deschis, vorbim în fiecare secundă despre sport și nutriție. Un om normal, care are un job de 1.000 și ceva de lire, nu-și poarte permite un antrenor personal”, a povestit Larisa Uță în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta parteneră a solistului de la Talisman a dezvăluit că a făcut judo de performanță, așadar nu este străină deloc de lumea sportului. Vedeta are inclusiv un master în Marketing și Management în sport, toată viața ei fiind legată de această activitate.

Larisa Uță știe să facă foarte bine acest lucru, precizând că primește foarte multe reacții din partea clienților cărora le este antrenor personal. Fosta soție a lui Alin Oprea face tot ce-i place, mai ales de când este femeie singură, după 23 de ani de mariaj cu renumitul solist.

ADVERTISEMENT