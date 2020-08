Ce frumoasă e și ce bine arată soția lui Nelu Tătaru. Ministrul Sănătății, gest de neegalat în public

Când nu este în vizite de lucru sau cu treabă la Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru își dedică timpul familiei. Acesta a fost fost surprins în ipostaze în care rar îl poți vedea.

Ministrul Sănătății și-a scos soția și băiatul la masă în oraș, la un restaurant cu specific mediteranean, unde au savurat creveți și s-au destins într-o atmosferă liniștită și relaxantă.

Nelu Tătaru a cunoscut-o pe Rodica în timpul liceului, au fost colegi, dar s-au împrietenit abia pe băncile facultății. Câțiva ami mai târziu, aceasta avea să-i devină soție și să-i dăruiască un moștenitor.

Cum a fost surprins Nelu Tătaru la un restaurant de fițe din Capitală

Politicianul este un familist convins. Iubește aceeași femeie de pe băncile facultății și înceracă pe cât posibil să petreacă timp alături de ea și copil, cât de mult poate. Cancan.ro scrie că Nelu Tătaru a profitat de un moment de respiro, și și-a scos familia la cină în oraș.

Discret cu viața personală, Ministrul Sănătății s-a străduit mereu să-și țină familia departe de ochii presei și ai curioșilor pentru a o proteja. În plus, nici nu a dat vreodată foarte multe detalii despre soție sau copil.

A recunoscut, însă, la un moment dat, la digi24, că s-a împrieteni cu soția lui în vremea studenției. Au fost colegi și pasionați amândoi de domeniul sanitar. Soția Rodica a urmat cursurile Liceului Sanitar Suceava, apoi s-a înscris la Facultatea de Farmacie.

”Am fost colegi de liceu și n-am fost prieteni. Prieteni am fost trei ani mai târziu, când eram studenți. Atunci am fost patru ani prieteni și apoi am cerut-o în căsătorie. Sunt niște ani de care-mi amintesc cu plăcere.

Am cerut-o de soție într-un mod simplu, cu un inel, întrebând-o dacă vrea să fie soția mea, era un om pe care-l cunoșteam de ani de zile. Ne-am căsătorit la 12 ani de când ne-am cunoscut. Mi-a fost alături tot timpul, îmi este în continuare, mă înțelege”, a declarat Nelu Tătaru, la Digi24.

