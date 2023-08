Ce imagine a postat Andreea Raicu pe internet. Imaginaţia bărbaţilor a luat-o razna complet

Ce imagine a postat Andreea Raicu pe internet. Are 46 de ani și un corp de invidiat, iar aceasta nu ar putea trece neobservată de reprezentanții sexului tare.

Ce imagine a postat Andreea Raicu pe internet. Vedeta e în vacanță

Andreea Raicu este în vacanță în Corfu, de unde a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare. Aceasta este într-o formă fizică de invidiat, așa că nu s-a ferit să își arate corpul în costum de baie.

Dar, pe lângă acest lucru, aceasta a povestit că este o vacanță în care a putut să se relaxeze. Vedeta nu și-a făcut niciun plan pentru această A vrut doar să doarmă, să stea la plajă și mai ales să nu se mai preocupe de nimic legat de muncă.

„Sunt vacanțe în care îmi place să stau, pur și simplu, fără să fac nimic, doar să mă odihnesc, să nu am niciun plan.

Acesta este modul în care îmi încarc bateriile. Așa a fost și această perioadă. Am stat la plajă, am dormit, am citit, am făcut sport, am meditat și am mâncat sănătos și gustos”, a povestit Andreea Raicu.

Ce a mâncat Andreea Raicu în vacanță

Andreea Raicu a povestit puțin și despre din vacanță. Ea a recunoscut că i-a fost ușor să mănânce sănătos. Ea a mărturisit că era adepta ciugulelilor între mese, dar a citit o carte care a ajutat-o foarte mult în aces sens.

Este vorba despre Revoluția Glucozei, iar un sfat pe care ar trebui să-l urmeze toată lumea este să consume o salată înainte de orice masă.

„Nu, ultima parte nu a fost o corvoadă, pentru că de când am citit Revoluția Glucozei, mi-a devenit mai ușor să nu ciugulesc (ceea ce uneori mi se pare dificil).

Cu o salată înainte de fiecare masă, totul se schimbă. Ar trebui să încerci”, a spus vedeta.