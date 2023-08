Țeapa uriașă luată de o româncă ajunsă în vacanță în Grecia. A trăit un șoc în aeroport: ”Din păcate trebuie să…”

Țeapa uriașă luată de o româncă ajunsă în vacanță în Grecia. Aceasta a trăit un adevărat șoc la aeroport, atunci când a aflat că nu mai are unde să stea.

Țeapa uriașă luată de o româncă ajunsă în vacanță în Grecia

Țeapa uriașă luată de o româncă. Femeia a rezervat doar că a aflat fix în ziua respectivă că gazda i-a anulat rezervarea.

ADVERTISEMENT

Aceasta s-a văzut pusă într-o situație destul de grea. Compania de la care făcuse i-a transmis doar părerile de rău și faptul că va primi banii înapoi, doar că în 12 zile.

Acest lucru nu a mulțumit-o deloc pe femeie, care nu avea un buget atât de mare încât să suporte o nouă cazare, mult mai scumpă.

ADVERTISEMENT

Doar că nu a avut ce face în acest caz, pentru că ori plătea prețul mai mare ori se întorcea acasă.

„La ora 8:30 am aterizat în Chania și norocul meu a fost că am activat internetul și am sesizat că rezervarea a fost anulată din motive tehnice, scurt, fără alte detalii.

ADVERTISEMENT

Am luat legătura cu booking, mi-au confirmat anularea cazării, mi-au transmis părerile de rău și că banii îmi vor fi restituiți în max 12 zile. Doar că eu eram în aeroport, cu bagajul, fără cazare și cu bugetul limitat pentru cheltuielile locale.

În continuare, m-am dus la unitatea de cazare să primesc măcar o explicație sau eventual să îmi ofere o altă camera, dar la cazare nu am găsit pe nimeni, am sunat la 2 numere de telefon la care nu mi-a răspuns nimeni și după 1h am fost nevoită să plec”, a spus românca, pe grupul

Cum s-a rezolvat situația româncei

Până la urmă, femeia a decis să continue vacanța chiar și în aceste condiții. Ea a plătit dublu față de prețul inițial pentru a beneficia de noua cazare și de aceleași facilități pe care le avuse inițial.

ADVERTISEMENT

„Am rămas la cazarea noua, probabil pretul a fost dublu pentru ca am luat din scurt. Cei de la booking mi-au transmis ca o sa îmi aloce un buget suplimentar de 221 de euro și au tot repetat ca își cer scuze, ca nu vor sa pună clienții in astfel de situații neplăcute. Am rămas cu o diferența pe care am achitat-o eu”, a mai spus femeia.