Ce l-a nemulțumit pe Eugen Neagoe după derby-ul cu FCSB: „Am revăzut jocul de două ori și lucrurile nu au stat așa”

Universitatea Craiova a obținut un rezultat de egalitate în derby-ul cu FCSB, scor 1-1, iar Eugen Neagoe a declarat că este deranjat de anumite comentarii după confruntarea de pe Arena Națională. „Geană” este de părere că oltenii i-au dominat pe roș-albaștri și se puteau întoarce cu cele trei puncte în Bănie.

Eugen Neagoe, temător înainte de FC Voluntari – Universitatea Craiova: „Știm că jucăm împotriva unei echipe incomode, grea pe teren propriu”

FC Voluntari – Universitatea Craiova se va juca duminică, de la ora 17:45, iar Eugen Neagoe le-a transmis un avertisment alb-albaștrilor. Ilfovenii sunt fără victorie în SuperLigă de la reluarea campionatului, însă tehnicianul oltenilor este de părere că trupa lui Liviu Ciobotariu va fi o echipă dificilă pe teren propriu.

„Este o atmosferă normală, așa cum cred că trebuie să fie întotdeauna la echipă, chiar dacă au fost două jocuri cu două echipe importante ale campionatului nostru. Evoluția noastră a fost satisfăcătoare, ne doream să câștigăm și la București contra FCSB, însă nu am reușit.

Am reușit doar să scoatem un egal, cred că dacă eram puțin mai atenți puteam să revenim cu cele trei puncte de la București. Băieții sunt conștienți de importanța jocului de duminică de la Voluntari, știm că jucăm împotriva unei echipe incomode, grea pe teren propriu”, a declarat Eugen Neagoe.

În etapa trecută din SuperLiga, FC Voluntari a pierdut pe stadionul „Ion Oblemenco” împotriva celor de la FC U Craiova 1948, scor 2-1. Eugen Neagoe a lăudat evoluția ilfovenilor împotriva rivalilor din Bănie, care se gândesc deja la calificarea în play-off.

„În ultimul joc au avut o evoluție bună, din păcate pentru ei au pierdut, practic și-au marcat singuri două goluri. Mi-aș dori ca duminică să practicăm noi un joc mai bun, mai spectaculos decât ultimul joc în compania FCSB-ului și cu siguranță vor veni și cele trei puncte.

Chiar dacă sunt în criză, FC Voluntari are jucători valoroși, cu o experiență foarte mare. Nu întâmplător s-au calificat în play-off-ul din anul trecut, știți foarte bine că au avut un parcurs bun și în Cupa României. Este o echipă grea, au pierdut și ultimul joc acasă cu FCSB la 2-1, CFR a câștigat la Voluntari cu un autogol”, a spus Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe, nemulțumit după derby-ul FCSB – Universitatea Craiova: „Am văzut că nu s-a discutat despre ocaziile lui Ivan și Markovic”

în prelungirile derby-ului de pe Arena Națională. Eugen Neagoe a declarat că oltenii au controlat partida și au creat ocazii importante de gol, iar „Geană” nu înțelege anumite comentarii făcute după partidă.

„Trebuie să fim foarte atenți, pregătim jocul foarte bine și jucătorii sunt realiști, știu că nu va fi ușor deloc, dar trebuie să ne întoarcem cu cele trei puncte. Am văzut comentariile după joc, am jucat împotriva FCSB, echipă care practică un joc frumos, acasă sunt o echipă foarte grea.

Am reușit să avem 63% posesie, au avut mai multe șuturi pe poartă, dar am văzut comentarii că FCSB merita să câștige. Am revăzut jocul de două ori și lucrurile nu au stat așa, chiar dacă nu am făcut un joc foarte bun. Am început jocul rău, am primit acel gol în minutul unu.

După acea au fost foarte multe momente când noi am controlat jocul și am dat ritmul, iar FCSB a jucat doar pe contraatac. Ne-au așteptat și în momentul când recuperează este o echipă periculoasă, ne-au creat ceva probleme. În rest, noi am fost echipa care a controlat jocul.

Am avut o posesie mai bună, ne-am creat situați ide gol, dar am văzut că nu s-a discutat despre ocaziile lui Ivan și Markovic în prima repriză. Nu mai spun că în repriza a doua am avut Rivaldinho în cinci metri, Markovic a dat peste poartă cu capul și ocazia lui Koljic”, a mărturisit „Geană”.

Eugen Neagoe îl contrazice pe Victor Pițurcă: „Este părerea lui, dacă spune că patru echipe se vor bate la campionat”

Eugen Neagoe și-a fixat obiectivul pentru partidele rămase din sezonul regulat, iar antrenorul oltenilor vrea să câștige maximul de puncte. Acesta l-a contrazis pe

„Îmi doresc ca 90 de minute să jucăm, așa cum am jucat mai bine în repriza a doua în majoritatea jocurilor. Băieții sunt conștienți că pot să ducă și 100 de minute, fizic stau foarte bine. Am terminat jocul și nu am avut probleme, chiar puteam să marcăm al doilea gol în prelungiri.

Mai sunt patru etape și ar fi mulțumitor dacă am acumula 12 puncte, ar fi satisfăctor. Nu am nicio preferință, echipa care va ajunge pe locul șase își va merita locul. Am vorbit chiar și după meciul cu FCSB, dar este părerea domnului Pițurcă, dacă spune că patru echipe se vor batea la campionat.

Toate cele șase echipe care vor fi play-off sunt echipe bune ale campionatului nostru și se poate întâmpla orice. Au mai fost situații în care o echipă a intrat pe locul doi și a coborât pe patru sau locul patru să ajungă în vârf dacă are o serie bună”, a spus Eugen Neagoe.