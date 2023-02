Exclusiv. Acuze dure după FCSB – Universitatea Craiova. „A vrut să le bage trei puncte în buzunar. E același arbitru de la meciul când i-a spart dinții lui Bancu!” + Cine a fost „purtătorul ilegal de tricou”. Video

Universitatea Craiova a smuls un punct pe Arena Națională împotriva celor de la FCSB, scor 1-1 în etapa 26 din SuperLiga. Derby-ul a fost plin de evenimente, iar în cea mai recentă , Mihai Rotaru a adus acuzații grave la adresa lui Adrian Cojocaru.

Mihai Rotaru, entuziasmat după FCSB – Universitatea Craiova 1-1: „Suntem răgușiți”

Universitatea Craiova a dat lovitura în prelungirile meciului cu FCSB. Oltenii au profitat de o ieșire neinspirată a lui Ștefan Târnovanu, iar . Mihai Rotaru s-a declarat mulțumit la finalul partidei de pe Arena Națională. Mai mult decât atât, patronul oltenilor a vorbit despre Malcom Edjouma, în meciul cu Voluntari, ceea ce l-ar fi făcut indisponibil pentru partida cu Universitatea Craiova.

„A fost un punct frumos pentru că dacă era invers, să ne egaleze ei în minutul 90 era tristețe mare. Așa când egalezi tu în minutul 90 pentru noi e plăcut. Dar voiam mai mult. Adică noi chiar am crezut că vom câștiga acest meci. Am mai avut o ocazie după, la Ivan. Dacă intra era și mai mare bucuria. Ne-am bucurat cu toții. Suntem răgușiți. Am văzut meciul împreună cu un prieten foarte bun și ne-am bucurat pentru că e normal când dai gol în minutul 90, senzația este aparte.

Sperăm că câștigam cu 3-0 la „masa verde”. Am contestat dreptul de joc al lui Edjouma așteptăm să vedem ce hotărăște domnul Vassaras, dar e o glumă bineînțeles. A fost purtător ilegal de tricou ca să zic așa domnul Edjouma aseară. Nu avea ce căuta acolo cu toate că a făcut un joc bun, dar nu despre asta este vorba”, a declarat Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mihai Rotaru, acuzații grave după FCSB – Universitatea Craiova 1-1: „A vrut să le bage trei puncte în buzunar”

Mihai Rotaru l-a criticat dur pe „centralul” Adrian Cojocaru care, inițial, i-a acordat roșu lui Basilio Ndong după un fault la Miculescu. Faza a fost întoarsă din camera VAR, deoarece s-a semnalizat o poziție de ofsaid milimetrică la atacantul roș-albaștrilor. Mihai Rotaru a adus acuzații grave, precizând că decizia ar fi schimbat radical soarta meciului.

„Așa cum că am văzut se vorbea de o nedreptate în formă pură la meciul de aseară. Dar cred că nedreptatea în formă pură ar fi fost dacă Ndong, care a fost alături de Popescu cel mai bun jucător al nostru, ar fi fost eliminat pentru că ar fi fost o greșeală uriașă de arbitraj.

VAR-ul nu cred că ar fi putut să întoarcă decizia pentru ce a văzut arbitrul în teren, dar era clar că nu era de roșu sub nicio formă acel fault. El își făcuse o minge spre lateral și Zajkov a intrat imediat în posesia ei. Nu s-a grăbit „centralul”. A vrut să le bage trei puncte în buzunar. Dacă nu era acel ofsaid milimetric, că a fost milimetric, noi am fi fost dezavantajați, 1-0. Cel mai bun om al nostru dat afară, eliminat și ar fi fost foarte greu să revenim.

Cred că ar trebui discutat mult mai mult pe această temă și chiar vreau să fim mult mai mult atenția la arbitraj. Nu e normal! Am avut etapa trecută probleme, etapa asta din nou probleme. Acolo rupeau tot jocul”, a mai spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„E același arbitru de la meciul când i-a spart dinții lui Bancu!”

Mihai Rotaru a continuat să aducă acuzații grave lui Adrian Cojocaru. Patronul oltenilor a amintit de meciul în care Nicușor Bancu a fost lovit într-un meci cu UTA Arad din 2021, iar „centralul” nu a luat nicio decizie.

„Da, mi s-a părut rea voință. N-ai cum! Era lângă fază. Jucătorul nostru a intrat imediat în posesia mingii. A faultat Ndong și instantaneu celălalt a preluat mingea. N-ai cum să dai asta. Era clar că nu e singur acolo. Cojocaru este același care când i-a spart dinții lui Bancu la Arad el n-a dat nimic.

Și a doua zi Bancu a suferit intervenție chirurgicală stomatologică. Nu se poate așa ceva. Era un cartonaș galben, exclus cartonaș roșu. Acolo ar fi fost vorba de viciere de rezultat”, a mai spus Mihai Rotaru, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

