Ce le-a cerut Daniel Balaciu magistraților. Soțul Danei Roba, decizie clară

Daniel Balaciu, soțul Danei Roba, pe care a atacat-o la începutul lunii iunie și a lăsat-o cu cicatrici pe viață, le-a cerut magistraților să fie judecat în libertate.

Ce le-a cerut Daniel Balaciu magistraților

Soțul Danei Roba trebuia să ajungă în fața magistraților încă de miercuri. Atunci trebuia să se decidă dacă va fi sau nu prelungită.

Iată că o decizie în acest caz nu s-a luat nici până acum, dar ar putea fi doar una întârziată. În schimb, există specialiști care spun că acesta ar putea inclusiv să fie eliberat.

Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă nu a fost depusă o cerere cu cinci zile înainte de expirarea termenului de 30 de zile, adică pe 6 iulie.

Bărbatul spune că regretă ceea ce a făcut și solicită să fie cercetată în libertate pentru fapta sa. “Teoretic, pe orice fel de măsură de genul acesta, ca să poți să obții o prelungire a arestului preventiv, trebuie să depui cererea respectivă cu 5 zile minim înainte să expire.

Dacă nu ai făcut treaba asta, ai un termen de cădere așa că nu mai ai ce să mai faci. (…) Au existat în România și cazuri în care criminalii au fost lăsați liberi pentru că aceste zile nu au fost respectate”, a explicat Adrian Cuculis, pentru

Ce a spus soțul Danei Roba

a susținut în fața magistraților că întregul episod a fost provocat de soția lui. Acesta spune că a fost atacat de mama copiilor săi pe data de 5 iunie.

Acesta chiar a spus că avea varicelă iar soția lui l-a obligat să ducă copiii la grădiniță. El ar fi fost lovit de Dana Roba cu o jucărie de lemn și ar fi reacționat și ar fi lovit-o la rândul său.

Daniel Balaciu susține că nu știe ce s-a întâmplat cu exactitate atunci. El spune că îi era frică de Dana Roba, care fusese agresivă cu el în trecut.

„Dana a fost agresivă, m-a scuipat și m-a lovit cu o jucărie de lemn. Când am văzut că nu se oprește, am luat un obiect și am lovit-o nu mai știu cu ce. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat.

Am început să conștientizez când am văzut-o pe Dana în pat, am sunat la 112, eu eram convins că Dana mă putea omorî.

Era în legitimă apărare, mi-a fost frică pentru viața mea. Dana era o fire violentă, e mai înaltă decât mine și foarte violentă, ea m-a agresat fizic de mai multe ori, eu niciodată”, a spus bărbatul, la emisiunea Acces Direct de la Antena 1.