Ce le-a transmis Pușcaș contestatarilor după golul din Israel – România 1-2: “Lumea nu mă cunoaște”

Elevii lui Edi Iordănescu au învins Israel cu 2-1 într-un meci în care au revenit după ce au fost conduși. Pușcaș a dat startul golurilor printr-o lovitură de cap în minutul 10.

Pușcaș a înscris în minutul 10

“E o mândrie ce s-a întâmplat, e o bucurie pentru orice român. Mă bucur că le-am oferit această bucurie. La acel șut respins, am stat foarte bine în teren să nu fiu în offside. M-am dus după mingea aceea și am știut că o să fie mingea mea. Mă bucur că am dat gol.

ADVERTISEMENT

Lumea nu mă cunoaște personal, mă vede doar pe teren și mă judecă. N-am avut prestații foarte bune, și eu sper că acele critici mi-au adus un plus. Știam în sufletul meu că o voi scoate la capăt”, a declarat George Pușcaș.

Încă din minutul 2, Israel a deschis scorul prin Zahavi. “Tricolorii” nu s-au lăsat intimidați de forța ofensivă a gazdelor și au trecut imediat la atac. Rațiu a făcut ce a vrut în banda dreaptă, iar apoi a pasat în centru către Drăguș. Acesta a șutat în bară, iar pe reluare, Pușcaș a readus România în joc.

ADVERTISEMENT

România s-a calificat la Euro 2024

În ciuda tuturor criticilor, Edi Iordănescu a mizat în continuare pe Pușcaș, iar acesta i-a răsplătit încrederea și a reușit să puncteze decisiv. Golul înscris de atacantul naționalei a dat moral echipei care a continuat să pună presiune pe poarta adversă.

“Sunt foarte atașat de acest grup și atunci când îmbrac tricoul României, orice român poate să vadă că dau ultima picătură de transpirație și nu există mândrie mai mare decât să reprezint echipa națională”, a completat George Pușcaș.

ADVERTISEMENT

“Tricolorii” au fost din nou periculoși prin Drăguș în minutul 18. Jucătorul lui Șumudică a șutat bine de la marginea careului, însă mingea a trecut puțin peste poartă. Pe fondul unui moral bun, același Drăguș a fost aproape de gol câteva minute mai târziu.

Descătușarea a venit în repriza secundă. Ianis Hagi a punctat pentru 2-1 în minutul 62. Israel s-a deschis în încercarea de a salva partida, lucru de care România a încercat să profite. Formația lui Iordănescu a mizat pe cartea contraatacului, însă Mihăilă nu a reușit să facă 3-1 dintr-o poziție ideală.

ADVERTISEMENT

Același Mihăilă a lăsat România în 10 oameni în minutul 84. Jucătorul Parmei a avut o intrare necontrolată, cu talpa, iar arbitrul l-a trimis direct la vestiare. Mihăilă nu a rezistat departe de echipă și a privit finalul meciului din tunel.