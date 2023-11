Ce legătură are grupa de sânge cu personalitatea ta. Explicațiile oferite de un profesor japonez

Grupa de sânge are legătură cu personalitatea ta, potrivit unui profesor japonez. Iată ce trăsături are fiecare grupă, potrivit unor cercetări din secolul al XX-lea.

Legătura dintre grupa de sânge și personalitatea ta. Descoperirea unui profesor japonez

Atunci când vrei să afli mai multe despre o persoană, trebuie să știi că poate spune foarte multe despre aceasta, deși poate nu te-ai fi gândit că este posibil.

Potrivit teoriei unui profesor japonez, Takeji Furukawa, grupa de sânge poate să aibă legătură cu personalitatea. Acesta a efectuat un studiu la finalul anilor 1920, atunci când 188 de adulți și 425 de tineri au răspuns întrebărilor unui sondaj care le evalua personalitatea.

Răspunsurile întrebărilor erau legate de grupele de sânge ale participanților, însă teoria nu a fost niciodată dovedită științific, deoarece profesorul s-a stins din viață în 1940.

După ce a apărut lucrarea, intitulată “A Study of Temperament and Blood-Groups”, au mai apăriut alte 204 publicații ale altor cercetători. Fiecare grupă de sânge are anumite trăsături, conform profesorului. Unele caracteristici sunt atribuite celor care au anumite tipuri de sânge.

Profesorul Furukawa a constatat că sângele era corelat cu tipurile de personalitate stabilite de medicul grec antic Hopocrate. Astfel , cei cu grupa de sânge O erau flegmatici (relaxați/pacifiști).

Persoanele cu grupa de sânge A erau melancolice (autosuficiente/gânditori profunzi), în timp ce grupa de sânge B era atribuită celor cu grupa B, adică persoanele sociabile și extrovertite.

Grupa de sânge A

Cei care au grupa sanguină A sunt persoane care gândesc profund și sunt încrezătoare în sine. Totodată, sunt raționali, controlați și își trăiesc viața după propria “formulă”. Preferă armonia, sunt răbdători, loiali, însă pot fi mai sensibili la anumite lucruri, în comparație cu alte grupe de sânge.

Pot fi categorici în legătură cu eticheta și cu normele sociale, nu le place să se grăbească atunci când vine vorba de luarea deciziilor și nici nu le place să facă mai multe lucruri deodată. Preferă, în schimb, să facă un singur lucru. Le place să aibă ordine în lucruri și să-și planifice sarcinile.

Pot fi încăpățânați și ușor de stresat. Acest lucru se poate întâmpla deoarece e posibil să aibă niveluri mai ridicate de cortizol (hormonul stresului). Nu suportă drama, respectă regulile și fac doar lucru/rile necesare. Au o siguranță de sine care îi poate face să pară snobi în ochii altora, după cum notează .

Trăsăturile de bază ale personalității celor cu grupa de sânge A: istețime, sensibilitate, amabilitate, timiditate, atenție și încăpățânare. Aceste persoane sunt pasionate, cooperante, de încredere, retrase și perfecționiste.

Grupa de sânge B

Cei care au grupa de sânge B sunt pasionali, creativi și iau deciziile rapid. Nu suportă să preia comenzile, dar se implică în totalitate atunci când își propun ceva. Indiferent că e vorba despre viața personală sau profesională, pentru ei este “totul sau nimic”.

Își doresc să fie cei mai buni în domeniul lor, dar nu suportă să facă mai multe lucruri deodată. Atunci când încearcă să atingă un obiectiv, preferă ă lase alte sarcini importante să treacă. Sunt relaxați, dornici de aventură, extrovertiți, curioși și veseli.

Aceste persoane pot fi încăpățânate, egoiste și nu foarte cooperante. Oamenii nu intră atât de ușor, astfel că unii s-ar putea să capete mai greu încredere în ei. Cei care îi cunosc foarte bine știu că au intenții bune.

Grupa de sânge AB

Oamenii care au grupa sanguină AB sunt considerați a fi adevărați lideri. Sunt încrezători, sociabili, dar și timizi, în același timp, nu caută atenție și nici nu folosesc scuze. Atunci când au anumite obiective, fac totul pentru a le putea atinge. Atunci când sunt în preajma necunoscuților, s-ar putea să-și ascundă felul de a fi.

Sunt empatici și au grijă atunci când interacționează cu alții. Au niște abilități logice și analitice foarte bune. Pot fi văzuți ca fiind iresponsabili, egocentrici, indeciși, vulnerabili, uituci, critici și neiertători.

De asemenea, cei care au această grupă de sânge sunt adaptabili, calculați și adaptabili, dar care au tendința de a fi indeciși. Sunt închiși, uneori, și nu lasă alți oameni să intre în viața lor.

Grupa de sânge O

sunt responsabile, precaute și aleg opțiunea sigură, nu pe cea spontană. Sunt considerați a fi demni de încredere, dar și previzibili, lucru pe care unii nu-l văd bine. Nu sunt dispuși să facă anumite lucruri într-un mod diferit, motiv pentru care pot părea încăpățânați.

Sunt sociabili, nu se tem de nimic și vor să meargă înainte. Fac tot ce pot pentru a-și îndeplini obiectivele, sunt lideri înnăscuți și preferă să se concentreze pe imaginea de ansamblu. Sunt puternici și pot îndura chiar și situațiile mai dificile.

Nu suportă când alții mint și preferă sinceritatea. Totodată, oamenii îi pot considera geloși, nepoliticoși, reci și fără milă. Optimismul, încrederea, rezistența și autodeterminarea se numără printre trăsăturile lor.