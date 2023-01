I se spune sângele de aur și doar câțiva oameni de pe pământ au. Este cea mai rară grupă de sânge din lume

Există o grupă de sânge foarte rară, numită “sângele de aur”. Sunt foarte puține persoane pe planetă care o au. Ce particularități are această grupă?

Sângele de aur, grupa pe care foarte puțini oameni o au

La începutul secolului XX, descoperirea a fost considerată una dintre cele mai mari progrese din istoria medicală.

Grupa de sânge este o caracteristică moștenită de la părinți și oferă informații despre starea de sănătate, precum și despre riscurile unor boli la care suntem supuși.

În plus, aceasta determină compatibilitatea cu alte persoane în situația unei transfuzii de sânge.

Așa cum este cunoscut deja, grupele de sânge se împart în patru mari categorii: A, B, AB și 0, iar împreună reprezintă cele patru grupe de antigeni găsite pe suprafețele celulelor roșii din sânge.

Grupa de sânge A are antigenul A și anticorpul B. Grupa de sânge B are antigenul B și anticorpul A. De asemenea, grupa AB are antigeni A și B, iar anticorpii A sau B nu sunt prezenți în plasmă.

În schimb, grupa de sânge 0 nu are antigeni A sau B, dar sunt prezenți anticorpi A sau B în plasmă.

Cea mai rară grupă de sânge este AB negativ, iar cea mai frecventă 0 pozitiv.

“Factorul Rh”, cunoscut și sub numele de sistem “Rhesus”, este o proteină prezentă sau absentă în globulele roșii. Tipul de sânge al unei persoane este desemnat ca “pozitiv” dacă are proteina Rh pe globulele roșii. Dacă această proteină nu există, atunci tipul de sânge este desemnat ca “negativ”.

Există și un tip de sânge care se numără printre cele mai rare din lume, care se mai numește și “sânge de aur”. Sistemul Rh conține 61 de antigeni, iar cel mai important antigen Rh este antigenul D. Acesta lipsește la circa 15% din populația caucaziană.

Această caracteristică este cunoscută sub numele de Rh negativ. Particularitatea a fost numită “Rh nul”, din moment ce este unul dintre cele mai rare tipuri de sânge din lume, precum și o descoperire imensă pentru hematologie.

Mai puțin de 50 de oameni din lume au această grupă de sânge, motiv pentru care se numește “sânge de aur”, potrivit .

Grupa 0 este cea mai căutată pentru transfuzii

“Donatorii universali” sunt cei care au grupa de sânge 0, iar cei care au AB sunt numiți “receptori universali”. Este important de menționat că sângele cu Rh pozitiv nu poate fi donat unei persoane cu Rh negativ.

În schimb, cei cu Rh negativ pot dona atât celor cu Rh pozitiv, cât și celor cu Rh negativ.

În general, sângele de tip 0 este, de cele mai multe ori, insuficient în spitale. Cererea pentru acest tip de donator universal este mare.

Sângele de tip 0-negativ este cel mai adesea folosit în situații de urgență, fiind la mare căutare. Acest tip de sânge este folosit de medici atunci când nu au timp să determine